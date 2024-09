Cisterna di Latina, verde e derattizzazione: interventi per l’avvio delle attività scolastiche

In vista della ripresa delle attività scolastiche, dallo scorso 29 agosto e fino al 7 settembre si svolgeranno gli interventi di manutenzione del verde nelle scuole di Cisterna di Latina.

Operatori della Cisterna Ambiente sono impegnati in questi giorni nelle operazioni di sfalcio e pulizia esterna della scuola Antonio Bellardini in località Collina dei Pini, scuola Don Giuseppe Caselli in località Prato Cesarino, scuola Augusto Leonardi in località Isolabella, scuola Augusto Imperiali in località Le Castella, scuola Borgo Flora in via Filippo Corridoni, scuola Rosa Rosaria Tomei e scuola Alfonso Volpi in via Guglielmo Oberdan, scuola Giovanni Cena in via Guido D’Arezzo, scuola Dante Monda in via Monti Lepini, scuola 17 Rubbia in via Plinio Il Vecchio, scuola 1° Maggio in via 1° Maggio, scuola Plinio il Vecchio in via Primo Maggio, scuola elementare e asilo di Cerciabella, scuola Alessandro Marcucci e Duilio Cambellotti nel quartiere San Valentino.

Successivamente si procederà alle operazioni di sfalcio e pulizia dei marciapiedi e aiuole nel quartiere San Valentino (dal 9 al 21 settembre), nell’area mercato e nella zona artigianale (dal 24 al 28 settembre).

È stato ultimato il servizio di derattizzazione esternamente a tutti i plessi scolastici del territorio, riposizionando, dove mancante, l’esca rodenticida all’interno dei RAT/BOX posti a perimetro degli edifici scolastici.

COMUNICATO STAMPA