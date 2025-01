Cisterna di Latina – Vasche di laminazione, ultimati gli interventi per scongiurare il rischio inondazioni

Nel rispetto del cronoprogramma che l’amministrazione comunale aveva approvato sono stati ultimati nei giorni scorsi gli interventi di mitigazione per evitare il rischio di inondazione dei terreni e delle abitazioni prossimi ai fossi Valle Madama e di Cisterna nel quartiere San Valentino. L’intervento si è reso necessario alla luce di quando a dicembre 2019, a causa delle abbondanti piogge, le acque dei due corsi d’acqua esondarono allagando i locali interrati delle vicine abitazioni.Nello specifico l’intervento, ritenuto strategico dall’amministrazione, autorizzato dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e dal Settore tutela del territorio e Sviluppo sostenibile della Provincia di Latina, è stato curato dal Responsabile del servizio progettazioni e lavori pubblici Paolo Valeri, e realizzato dalle Ditte Di Murro Francesco e Tora Scavi sotto il controllo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina.Le lavorazioni hanno riguardato in particolare: la pulizia e riprofilatura di alcuni tratti del fosso Valle Madama e del suo canale affluente, realizzazione di un nuovo canale allacciante/deviatore che collega l’esistente tracciato del fosso Valle Madama al fosso Cisterna, la posa di rivestimenti degli alvei dei canali e dei sistemi di rallentamento delle acque, in massi di pietrame calcareo e per ultimo la manutenzione straordinaria delle esistenti vasche di laminazione, poste in corrispondenza dell’imbocco nel sistema di tombamenti che interessano l’area urbanizzata del quartiere San Valentino, in via Dante Monda, mediante pulizia e rifacimento superficiale delle pareti in cemento armato.L’importo complessivo dell’intervento – realizzato grazie alla stipula del protocollo d’intesa con l’azienda Agraria Mascetti Maria Teresa, Filippo e Gabriele Sbardella – ammonta a 443.122 euro, somma in parte finanziata da fondi comunali ed in parte da contributi statali.

«Nonostante le difficoltà iniziali conseguenti all’acquisizione di tutti i pareri da parte degli enti preposti – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – è una grande soddisfazione essere riusciti a completare i lavori, avviati ad agosto scorso. L’intervento messo in campo rende il nostro territorio più sicuro e garantisce i residenti di quella zona contro i rischi in caso di piogge di portata eccezionale».

