Cisterna di Latina, “Una Poesia per Giulia” vola sul web. I vincitori della sesta edizione

Si è conclusa a Cisterna di Latina la sesta edizione del concorso internazionale biennale “Una Poesia per Giulia”. Un’edizione speciale sia per il gran numero di autori concorrenti, ben 1.250, sia per la cerimonia che per la prima volta, a causa del Covid-19, non si è potuta svolgere in presenza in una gremita aula consiliare ma online sui canali Youtube e Facebook dell’Accademia Giulia Brignone.

Una cerimonia, condotta da Paolo Fiorito, come sempre ricca di interventi di cultura e spettacolo, alternando interviste, interpretazioni di poesie, performance musicali e di danza, ricordi, premiazioni e riconoscimenti.

“Anche quest’anno – afferma Marcello Brignone, promotore e animatore del premio – nonostante una minore pubblicità e la riduzione del numero delle composizione ammesse, il compito della giuria è stato molto gravoso. Dalla prima edizione ad oggi abbiamo esaminato più di 13mila poesie di tanti autori bravissimi. Il successo del concorso è dovuto ad una commissione seria e competente e ad una squadra organizzativa ben consolidata che ringrazio”.

La commissione esaminatrice è composta da Umberto Pichi (presidente), Marcello Brignone, Geltrude Di Nucci, Giorgia Pellorca, e 63 sono stati i premiati di questa edizione con 10 menzioni speciali per l’estero, 23 in lingua e 7 in vernacolo.

Vincitore assoluto è stato Antonio Blunda di Palermo con l’emozionante poesia “Ho scelto di donarti al mondo (a mia figlia)”, non solo un elogio all’amore genitoriale, ma alla vita stessa che si rinnova e, orgogliosa, tramanda il proprio messaggio di bellezza, magnificenza e generosità alle generazioni successive.

A Blunda, oltre al titolo è andato in premio un brillante puro 0,22 carati, colore g, certificato.

Seconda classificata Assuntina Marzotta (San Cascino, Lecce) con la poesia “La forza di vivere ancora”, terzo classificato Claudio Fabbrini (Viterbo) con “Oltre”.

E’ possibile vedere e condividere il video della cerimonia, curato da Roberto Bartoli, sul seguente link: https://youtu.be/lqF2GyfZfwo

I PREMIATI

ESTERO

MENZIONE SPECIALE ESTERO (n.10)

GERMANIA Andrea Matacchiera, Berlino – “Settembre”

ARGENTINA Melisa Laura Cabello, San Juan – “Sonetto al futuro”

SPAGNA Vincenzo Raco, Madrid – “Giulia! Giulia! Giulia!”

GRECIA Christos Sanos, Atene – “Disegni e fiabe”

BURUNDI Luigi Aziani, Bujumbura – “Speranza”

BELGIO Isabelle Bambust, Kalken – “Giulia”

CANADA Salvatore D’Aprano, Montreal – “Notte d’amore”

REGNO UNITO Davide Cesaretti, Londra – “Mani d’operaio”

RUSSIA Eldar Akhadov, Krasnoyarsk – “Le ali dei tuoi occhi”

REGNO UNITO Francesca Delogu, Bristol – “Solo di Passaggio”

………………………………………………………………………………………………………………………………….

IN LINGUA

MENZIONE SPECIALE IN LINGUA (n. 23)

AVELLINO Carlotta Clericuzio “Gli abitanti del cielo”

FONDI (Latina) Federica Sanguigni “Di che colore è la libertà?”

CASTELFRANCO (Emilia) Giuseppe Fiengo “Senza respiro”

PORDENONE Roberta Pagotto “Occhi spenti ad Aleppo”

PIEVEQUINTA (Forlì) Diella Monti “Tracce di te”

ANZIO (Roma) Maria Grazia Conti “Vicoli lontani”

GAETA (Latina) Alessia Manzo “Pioggia”

CIVITANOVA MARCHE Federica Marini “Campo di grano”

ANCONA Rina Bontempi “Aquila e rondine”

SERMONETA (Latina) Natalina Stefi “Un sogno a due ruote”

ROMA Martina De Angelis “Filastrocca della poesia”

CASTELBUONO (Palermo) Cinzia Pitingaro “Sarà così la vita”

CISTERNA DI LATINA Giuseppe Russo (Pino) “Ricordo”

LATINA Morena Virgini “Ninfa è una ragazza in fiore”

BISEGNA (Aquila) Sabrina Di Flauro “La penna e il foglio”

MONTICHIARI (Brescia) Alessandra Tosoni “L’ultimo sole”

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Giovan Pietro Passoni “Era solo una proposta”

TREVISO Antonio Chiades “A volte basta”

ROMA Domenico Pujia “Giulia”

CISTERNA DI LATINA Jacopo Mariani “T’accorgi adesso”

TARANTO Giovanna Bonivento “Tu corri giovinezza”

VERCELLI Enrica Tonani “Possibilità”

CHIERI (Torino) Mirko Vercelli “Per puro caso”

…………….……………………….. altre Menzioni speciali in lingua ………………………………………………

ALLA MEMORIA

CISTERNA DI LATINA Pietro Bilello (deceduto 9.11.2019) “Dalla vita all’ades”

SCUOLE

Istituto comprensivo Guido Milanesi di Roma:

Referente Prof.ssa MONIA BELLUCCI

Alunni classe 2aC

Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta (Latina):

Referente Prof.ssa Maria Staibano (e 2 alunni già menzionati )

VERNACOLO

MENZIONE SPECIALE VERNACOLO (7) – tutti a pari merito

CISTERNA DI LATINA Simone Finotti “Resisti mia Cisterna” dialetto cisternese

AVERSA (Caserta) Armando Pirolli “O Tiemp” napoletano

PIANE CRATI (Cosenza) Barbara Di Francia “Alle menti nu ricuordu” calabrese

ROMA Alessandro Vannozzi “A Cristina” romanesco

ZAGAROLO (Roma) Ernesto Pietrella “So’ annati via così …” romanesco

RESCALDINA (Milano) Alessio Baroffio “A me ultima puesia” altomilanese

MESSINA Cetti Perrone “‘U tiempu chi passa” siciliano

FINALISTI POESIE IN VERNACOLO (7) – tutti a pari merito

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) Enrico Del Gaudio “Ricorde ‘e mamma” napoletano

LENDINARA (Rovigo) Gloria Venturini “Sentà tra mainconie” veneto

CEFALU’ (Palermo) Margherita Neri “C’eramo tutti” siciliano

POLICORO (Matera) Francesco Mazzitelli “A mmia manca” calabrese

ROCCA PRIORA (Roma) Luciano Gentiletti “La solitudine” romanesco

MESSINA Grazia Dottore “Disideriu” siciliano

APRILIA (Latina) Anna Maria Amori “Strada facenno” romanesco

PRIMO PREMIO VERNACOLO

“ brillante puro, 0,21 carati, colore f, certificato”

Vince: “A’ Giostr (La giostra)” di HELENA TRETOLA, studentessa 24 anni di Benevento, dialetto beneventano.

F I N A L I S T I

FINALISTI IN LINGUA (10) – tutti a pari merito

MONFALCONE (Gorizia) Deborah Voliani “Aquiloni sospesi”

MILANO Rodolfo Vettorello “Indimenticanza”

S.POTITO SANNITICO (CE) Giovanna Del Vecchio “Promessa”

CALCI (Pisa) Piero Nissim “La notte è silenziosa”

GAETA (Latina) Manuel Di Pirro “Il viaggio delle nuvole”

AVELLINO Guerriero Rita Eloise “La debole forza del dolore”

SALASSA (Torino) Luciano D. Urietti “E scriverò soltanto di sorrisi

ANDORRA (Savona) Annamaria Maccaboni “Il vuoto”

ROCCA PRIORA (Roma) Luciano Gentiletti “La casa vuota”

CASTELVENERE (Benevento) Angelo Raffaele Scetta “Ognuno aprirà la sua porta”

TERZA CLASSIFICATA

Monterosi (Viterbo) “Oltre” di CLAUDIO FABBRINI

SECONDA CLASSIFICATA

San Cassiano (Lecce) “La forza di vivere ancora” di ASSUNTINA MARZOTTA

PRIMA CLASSIFICATA

Palermo, “Ho scelto di donarti al mondo (a mia figlia) di ANTONIO BLUNDA

Motivazione: «Nella poesia “Ho scelto di donarti al mondo” l’autore immagina e traspone la figlia in un futuro in cui – già grande – torna per una notte alla casa paterna; navigando tra le onde del tempo, questo padre si lascia cullare dalle correnti del pensiero, fantasticando sullo stesso rapimento, sullo stesso innamoramento che proverà per la figlia adulta, ai suoi occhi – e al suo cuore – sempre bambina. Ripenserà alle ninne nanne, ai giochi nella cameretta, alle matite colorate, alle candeline e, perché no, ai primi struggimenti, alle difficoltà da superare con l’anima sempre al riparo dell’ala maestosa e rassicurante di un papà che “ha scelto di donare al mondo” sua figlia per l’immensa ricchezza e meraviglia celata in ogni singolo giorno. Non solo un elogio all’amore genitoriale, ma alla vita stessa che, florida e rigogliosa, si rinnova e, orgogliosa, tramanda il proprio messaggio di bellezza, magnificenza e generosità alle generazioni successive».

COMUNICATO STAMPA