Cisterna di Latina, un percorso urbano senza barriere e attrezzato unirà i servizi di pubblica utilità

Tra i 59 grandi comuni del Lazio, Cisterna è il terzo in graduatoria, il secondo in provincia di Latina.

Un premio alla qualità del progetto e un importante intervento in arrivo sulla infrastruttura viaria.

Si tratta dell’assegnazione delle risorse per l’annualità 2023 per realizzare interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana nel 2024 e 2025.

L’opera, del costo di 500mila euro, di cui 300mila euro fondi regionali e 200mila comunali, consiste in un lungo percorso che dall’Appia Nord (località Collina dei Pini) attraverserà il centro urbano fino al Campus dei Licei “Ramadù”.

L’obiettivo è collegare tra loro i punti nevralgici della città, facilitandone l’accesso, in particolare ai non vedenti ed ipovedenti, attraverso un percorso continuo e tattile con il linguaggio “LOGES-VET-EVOLUTION”.

Si tratta di una tipologia di percorso tattile che può dare dei brevi messaggi attraverso un transponder sistemato sotto ogni piastra e che può essere letto dal ricetrasmettitore.

Questo sistema innovativo, oltre a fornire indicazioni tattili, offre informazioni vocali mediante un auricolare di qualsiasi genere sulla posizione in cui ci si trova, sull’ambiente circostante, sulla presenza di uffici o strutture di pubblico interesse, di esercizi commerciali, fornendo anche orari di apertura e ogni altra informazione che si ritenga utile.

Il sistema per rendere più fruibile a tutti la città interesserà la stazione ferroviaria, il poliambulatorio ASL/PAT, gli uffici intercomunali (UMA ecc.), l’istituto superiore Campus dei Licei “M. Ramadù”, il palazzetto dello sport (area ex Nalco), lo stadio “D. Bartolani”, la sede degli uffici Servizi Sociali (ex municipio), il Palazzo Caetani (Biblioteca, Museo, Grotte), l’area mercato-fiere e manifestazioni.

«È in arrivo un’opera che renderà più accessibile, attenta alle esigenze dei soggetti portatori di disabilità ed inclusiva la città ed i suoi servizi – affermano il sindaco Valentino Mantini e gli assessori ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli, e alle Politiche Sociali, Carlo Carletti -.

L’accessibilità urbana è un diritto di tutti, e siamo orgogliosi del lavoro svolto con gli uffici tecnici e amministrativi per realizzare un’opera che prenderà il via entro ottobre 2023».

comunicato stampa