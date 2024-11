Cisterna di Latina – Ultimati i lavori di riqualificazione dell’area mercatale di viale delle Province. Presto al via anche i servizi mercatali

L’area mercato di Cisterna è ormai pronta per il suo potenziamento e rilancio.Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione delle strutture previste dal progetto comunale finanziato dalla Regione Lazio e oggetto di un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria per il commercio ambulante.Il progetto è stato elaborato dal Servizio Progettazioni e LLPP in risposta ad un bando pubblico che ha ottenuto il punteggio e finanziamento più alti di tutta la regione: 200mila euro.Tra gli interventi realizzati ci sono l’adeguamento della struttura alla recente normativa igenico-sanitaria e di sicurezza delle aree per l’esposizione e vendita di prodotti alimentari, nello specifico è stata sistemata la pavimentazione resinata antiscivolo di colore rosso a contraddistinguere gli stand alimentari con le opportune pendenze e caditoie con griglia per la raccolta delle acque, i lavandini, il ripristino delle colonnine di energia elettrica, l’adeguamento ed efficientamento dei servizi igienici, il potenziamento dell’illuminazione con lampade a led, l’area giochi con pavimentazione antitrauma, il potenziamento dei parcheggi “rosa” e per persone con disabilità. È stata realizzata una segnaletica pedonale che dall’esterno dell’area conduce alle aree di servizio.Nei prossimi giorni si procederà alla sottoscrizione della convenzione per l’attivazione dei servizi mercatali per la promozione e animazione del mercato. Saranno attivati un sito web, una grafica dedicata e coordinata, un gazebo info-point, e un’area adibita per lo svolgimento di eventi e promozione di prodotti locali.

«È un intervento atteso dai commercianti ma anche dalla cittadinanza e utenti del nostro mercato settimanale – dichiara il sindaco Valentino Mantini – in quanto questo è un punto di riferimento sia commerciale che di servizio non solo per la nostra comunità ma anche per quelle vicine, oltre ad essere un momento di aggregazione e ritorno di immagine rilevante. Consentire agli operatori di lavorare in maniera efficiente ed efficace, e garantire livelli di igiene, sicurezza e comfort ai consumatori sono tra gli obiettivi di questo intervento».