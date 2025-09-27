Cisterna di Latina – Tumore al seno, se ne parla a “Rosa, non fragile: emozioni, corpo, prevenzione”

Sabato 27 settembre, ore 10:15, presso la Sala delle Statue del Palazzo dei Servizi, in via Zanella 2 a Cisterna si terrà l’evento “Rosa, non fragile: emozioni, corpo, prevenzione”, promosso dalla Consulta delle Donne, organo comunale del Comune. L’evento gode infatti del patrocinio dell’ente, della Latina,Breast Unit ASL e dall’associazione Con-Senso APS.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di Ottobre Rosa, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione della salute femminile. Un’occasione per riflettere sul valore dell’ascolto, della cura e della resilienza nei percorsi di malattia e cambiamento.

Ad aprire l’incontro sarà il Sindaco Valentino Mantini, seguito dagli interventi di:

– Dott.ssa Valeria Morelli, Commissario Capo della Polizia di Stato

– Alessandra Pontecorvi, Presidente della Consulta delle Donne

– Dott.ssa Nicoletta D’Erme, Presidente provinciale Lilt

– Dott.ssa Mariangela Peduto, Psicologa e Psiconcologa

– Dott.ssa Francesca Pucci, Facilitatrice Mindfulness

– Dott.ssa Nellina Zaccheo, Testimonianza

Un dialogo aperto tra istituzioni, professionisti e cittadinanza, per promuovere una cultura della prevenzione che sia anche cultura della presenza e dell’inclusione.

Un evento che unisce scienza, emozione e territorio.

L’incontro sarà arricchito da contributi scientifici, esperienze personali e spazi dedicati alla riflessione emotiva.

L’obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le transizioni esistenziali legate alla malattia, al lutto e alla fragilità.

Ingresso libero fino a esaurimento posti