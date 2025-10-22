Cisterna Di Latina – Torna la “Corsa dei quartieri”: domenica 26 ottobre la sfida podistica a squadre

Torna domenica 26 ottobre la “Corsa dei Quartieri Città di Cisterna”, la manifestazione podistica non competitiva che anima ogni anno il centro cittadino.

Il programma di questa edizione 2025 prevede la partenza degli atleti – sono una sessantina quelli che si sono iscritti alla gara – alle ore 16 da Corso della Repubblica, poi si proseguirà su un tracciato urbano che da via Quattro Giornate di Napoli si snoderà fino al civico 380, per poi tornare indietro.

Lungo questo percorso si sfideranno squadre composte ciascuna da sei atleti, in una staffetta che celebra l’identità dei quartieri di Cisterna e il valore del fare squadra. Ogni atleta percorrerà due giri da 500 metri, per un totale di 1.000 metri per squadra. Il passaggio del testimone avverrà sotto gli archi gonfiabili allestiti per l’occasione, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della gara.

La partecipazione è aperta a comitati di quartiere, associazioni sociali e culturali, ma anche a singole cittadine e cittadini, che potranno essere inseriti – in base alle disponibilità – in squadre miste, a conferma dello spirito inclusivo dell’iniziativa.

Ciascuna squadra sarà formata da sei componenti, con una composizione paritaria di genere e almeno una persona di genere femminile. Per gareggiare per un quartiere non è necessario essere residenti: è sufficiente avere con esso un legame affettivo, sociale, lavorativo o di domicilio.

Al termine della corsa, la squadra con il miglior tempo complessivo riceverà in consegna il Trofeo della Corsa dei Quartieri, che sarà custodito per un anno e simbolicamente restituito nell’edizione successiva.

L’evento è promosso dal Comune di Cisterna e gode del patrocinio della Provincia di Latina.