Cisterna di Latina, Street Food rinviato a data da destinarsi

Lo Street Food previsto per venerdì, sabato e domenica prossimi a Cisterna è stato rinviato a data da destinarsi.

La Pro Loco ha recepito la richiesta di rinvio per ragioni di sicurezza arrivata dal Sindaco Mauro Carturan.

“Visto l’aumento dei casi positivi al Covid-19 – spiega il Sindaco Mauro Carturan – ho chiesto al Presidente della Pro Loco di rimandare la manifestazione prevista per questo fine settimana. Richiesta immediatamente accolta e compresa. Speriamo di poter tornare presto a festeggiare in piazza ma al momento le condizioni sanitarie non ce lo consentono”.

COMUNICATO STAMPA – foto generica web