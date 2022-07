Cisterna di Latina – Stadio Bartolani, Pagnanelli: valorizzazione grazie al bando per l’affidamento della gestione

“Lo stadio comunale Domenico Bartolani è uno stadio di livello superiore, concepito per le gare agonistiche, come previsto dal regolamento.

Un ex amministratore locale dovrebbe ben saperlo.

Questa Amministrazione ha il dovere di valorizzarlo in tutte le sue potenzialità: proprio per questo motivo è stato redatto il bando per l’affidamento della sua gestione.

Siamo partiti dall’analisi dei costi di gestione, che sono molto elevati. Negli anni passati, questi costi sono stati attenzionati dalla Corte dei Conti poiché le passate amministrazioni non erano riuscite a rientrare delle spese.

E, anche questo, dovrebbe essere noto all’ex assessore allo sport ed ex vice sindaco.

È stata la commissaria straordinaria, inviata dalla Prefettura, ad iniziare a prefigurare un aumento delle tariffe nel Piano di rientro.

Per quanto riguarda il bando, l’attribuzione dei punteggi non andrà a premiare le migliori offerte economiche. Basta leggere: il punteggio corrispondente all’offerta economica raggiunge un massimo di 20 punti mentre quello che concerne l’offerta tecnica arriva fino a 50 punti. È chiaro pertanto che si mira alla qualità del progetto, non alla speculazione economica.

Vorrei sottolineare inoltre che questa Amministrazione ha avuto un confronto aperto e proficuo con le realtà sportive del territorio che non sono state, quindi, ignorate.

Nei prossimi giorni affideremo la gestione dello stadio comunale Domenico Bartolani e, entro poche settimane, inizieranno i lavori di riqualificazione di un altro campo sportivo a servizio della nostra comunità, quello di San Valentino, dove è previsto un investimento di 1,5 milioni di euro. Non dimentichiamo poi la riqualificazione degli edifici sportivi dei plessi scolastici, che saranno ristrutturati grazie ai nostri progetti accolti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Questa Amministrazione si sta muovendo in maniera assidua e costante mirando alla valorizzazione dello sport, perché ha ben chiaro il suo valore sociale che è un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione per lo sviluppo delle capacità e delle abilità dei bambini e dei ragazzi”.

Lo dichiara in una nota l’assessore allo sport e alla scuola del Comune di Cisterna Emanuela Pagnanelli.

COMUNICATO STAMPA