Cisterna di Latina – Sport di combattimento, protagonisti al Palasport con “Incontriamoci”

Si scrive “Incontriamoci” si legge “incontra-amici”.

Il prossimo sabato pomeriggio infatti sarà ricco di incontri, di amici ma soprattutto di sport.

Sul parquet del Palasport di via delle Province, a partire dalle ore 16, si esibiranno gli atleti e gli istruttori delle società di sport di combattimento.

Si terranno dimostrazioni di boxe, karate, kickboxing, arti marziali miste (M.M.A.) a cura delle società sportive che hanno raccolto l’invito e che sono la Boxe Audax Cisterna, la New Body Evolution, il Troiani Team.

Presenti anche i grandi campioni delle discipline di combattimento come Mario Pisanti, due volte Campione italiano dei Super Piuma, Leonard Bundu pluricampione europeo dei Pesi Welter e i professionisti Mirko Marchetti per la noble art e Alessio Freguglia, campione del mondo di MMA reduce dalla vittoria agli Spartan in the Cage di Potenza.

Porteranno il saluto dell’amministrazione il sindaco Valentino Mantini, l’assessora allo Sport Emanuela Pagnanelli, l’assessora alle Politiche Giovanili Michela Mariottini, la delegata allo Spettacolo, Turismo ed Eventi Aura Contarino.

Nel corso dell’evento si terranno numerose esibizioni di gare e simulazioni; inoltre i maestri, come il campione del mondo delle Fiamme Oro Luigi Montesano, e gli istruttori saranno a disposizione di coloro che vorranno saperne di più su queste discipline e a fornire utili informazioni per iniziare a praticarle o a migliorare le proprie prestazioni.

Al termine della manifestazione è previsto uno spettacolo di wrestling TWA. Ingresso gratuito.

«Questo evento si colloca all’interno del programma dell’assessorato allo sport – affermano Emanuela Pagnanelli e Aura Contarino –. Nell’evento dello scorso dicembre abbiamo coinvolto la Top Volley e il calcio a 5, questa volta saranno protagoniste le arti di combattimento, e prossimamente ne seguiranno di nuove per promuovere le altre discipline svolte sul nostro territorio comunale».

COMUNICATO STAMPA