Cisterna di Latina – Sospensione mercato settimanale di Via delle Province. Mercoledì 17 settembre 2025

Si informa che, in occasione della Fiera “AGRILAZIO EXPÒ 2025”, in programma nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2025 e con inizio delle operazioni di allestimento già in corso, il mercato settimanale merci varie ed ortofrutticolo alimentare di Via delle Province sarà sospeso mercoledì 17 settembre 2025.

La decisione è stata assunta nella seduta della Commissione di mercato del 3 settembre scorso, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio Lazio Sud, FIVAG CISL e Associazione Nazionale Ambulanti, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell’Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche.

Agli operatori sarà garantita la possibilità di recuperare la giornata di mercato, che verrà concordata successivamente con l’Amministrazione.

La fiera “AGRILAZIO EXPÒ 2025”, promossa dall’Associazione Terre Pontine e il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, costituisce un appuntamento di rilievo regionale e nazionale, rivolto alle aziende del settore agricolo, con il coinvolgimento di ARSIAL, Regione Lazio, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e Camera di Commercio di Roma e Latina.