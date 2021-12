Cisterna di Latina – Sindaco Mantini riceve defibrillatore donato da Anvvfc protezione civile e CSE Formazione

Ieri mattina, in una breve cerimonia, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e il comandante del Corpo della Polizia locale di Cisterna Raoul De Michelis hanno ricevuto un defibrillatore, donato dall’associazione di protezione civile Anvvfc dei Vigili del fuoco in congedo, sezione Franco Mancini, e dalla CSE Formazione.

“Questo importante dispositivo salvavita – hanno detto il sindaco Mantini e il comandante De Michelis – sarà a disposizione della comunità e consentirà, nel caso in cui se ne presenti la necessità, di agevolare i tempi di intervento dei sanitari e dei paramedici. Un regalo di Natale che abbiamo accolto con immenso piacere, frutto della grande sensibilità che associazioni e realtà territoriali come queste dimostrano per il bene della nostra città”.

La CSE Formazione ha messo a disposizione di 5 dipendenti, che saranno individuati dal Comune, la relativa formazione sanitaria per l’utilizzo del defibrillatore.

