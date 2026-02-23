Cisterna di Latina – Sindaco Mantini: «Non attaccato alla poltrona, ma spirito di servizio per la comunità»

«In relazione alle indagini della Procura della Repubblica di Latina che coinvolgono il consigliere comunale Renio Monti, desidero esprimere come Sindaco di Cisterna alcune considerazioni a nome dell’Amministrazione e della comunità che rappresento.

In questi giorni si sta sviluppando attorno a questa vicenda un vero e proprio “tribunale mediatico” che rischia di produrre effetti distorsivi a danno dell’intera istituzione comunale.

Per ciò che concerne la mia posizione, quella di persona estranea ai fatti, respingo con fermezza l’accusa di essere “attaccato alla poltrona”.

Il mio impegno nasce esclusivamente dallo spirito di servizio che mi ha spinto a candidarmi quattro anni e mezzo fa e che ha guidato ogni scelta compiuta durante questo mandato di governo.

Non vi è alcuna logica di conservazione del ruolo, ma la volontà di portare avanti gli impegni assunti con i cittadini. Alla mia età non ho nulla da chiedere, ma solo da dare.

Oggi più che mai ritengo fondamentale garantire stabilità amministrativa alla città e non compromettere il percorso di rigenerazione e riqualificazione che abbiamo avviato anche attraverso i finanziamenti del PNRR.

Continuerò, forte della mia Maggioranza, a svolgere questo mandato con senso di responsabilità, trasparenza e dedizione, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini.

Lo farò non per difendere una posizione personale ma per onorare l’impegno assunto e per garantire alla città la continuità amministrativa necessaria a completare il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso».

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini.