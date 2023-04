Cisterna di Latina, Sindaco Mantini: «Basta con le strumentalizzazioni, la farmacia comunale non è in vendita»

«Basta con le strumentalizzazioni sulla farmacia comunale. La minoranza svolge la sua funzione ma manca di onestà intellettuale perché sa bene che la farmacia comunale non è in vendita. Non lo sarà fino a quando questa Amministrazione sarà in carica, nonostante il Piano di Rientro del commissario prefettizio prevedesse la “dismissione”.

La farmacia comunale resta comunale: sarà soltanto data la gestione in concessione esterna a seguito di gara pubblica, ma la proprietà continuerà ad essere del Comune di Cisterna.

Una nuova modalità di gestione che scaturisce dalla necessità di risanare le perdite economiche.

Avrei fatto a meno di ripetere questa considerazione ma, purtroppo, la dialettica falsata degli ultimi giorni mi porta a ricordare che la farmacia comunale di Cisterna è stata tra le poche in perdita economica perfino nella pandemia.

Chi nega che i bilanci della farmacia siano in perdita sa di mentire alla nostra comunità».

Lo dichiara il sindaco di Cisterna Valentino Mantini.

