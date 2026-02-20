Cisterna di Latina – Sindaco Mantini: «Azzeriamo le Commissioni consiliari»

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini chiede l’azzeramento delle Commissioni consiliari, ovvero la I Commissione Finanze, Bilancio, Programmazione, Problemi del lavoro, Personale; la II Commissione Urbanistica e Decentramento, Lavori Pubblici e Trasporto; la III Commissione Igiene e Sanità, Assistenza, Servizi Sociali e Sanitari; la IV Commissione Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo, Spettacolo; la V Commissione Industria, Commercio, Agricoltura, Artigianato; la VI Commissione Affari Generali, Trasparenza ed Integrità.

«Porterò questa proposta all’esame della Conferenza dei capigruppo di questo pomeriggio nello spirito della trasparenza che ha sempre contraddistinto questa Amministrazione – ha detto il Sindaco Valentino Mantini –. Reputo questo passaggio opportuno e pertanto auspico che tutte le forze politiche condividano l’applicazione del principio di rotazione, con l’obiettivo di rinsaldare il livello di controllo da parte dell’intero Consiglio comunale. Con la massima responsabilità intendiamo proseguire nell’assolvimento degli impegni presi con la nostra comunità».