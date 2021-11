Cisterna di Latina – Settimana di letture per i diritti dell’infanzia

Una serie di incontri per celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma anche la Settimana Nazionale Nati per Leggere e l’iniziativa #ioleggoperché.

È quanto ha preso il via sabato scorso nella Biblioteca di Cisterna organizzato dall’Amministrazione comunale. Nell’occasione il Sindaco Valentino Mantini, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Innamorato, l’Assessore alla Scuola Emanuela Pagnanelli e l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia Michela Mariottini hanno incontrato i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Dante Monda-Alfonso Volpi, Plinio il Vecchio e Leone Caetani, della Scuola paritaria San Basilio, Maria De Mattias e del nido comunale.

A ciascun dirigente gli amministratori hanno donato, per le loro biblioteche scolastiche, i libri vincitori del Premio Nazionale Nati per Leggere 2021, con l’intento di promuovere il libro e la pratica della lettura.

Dopo la donazione, nella Biblioteca, in collaborazione con il gruppo di volontari Nati per Leggere, si sono svolte le letture ad voce rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e alle loro famiglie. Per partecipare ai prossimi incontri è possibile prenotarsi all’indirizzo biblioteca@comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA