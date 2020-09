Cisterna di Latina, Servizi Sociali chiusi per sanificazione: utente risultata positiva al Covid-19

Gli uffici dei Servizi sociali, nelle giornate di oggi e domani, resteranno chiusi al pubblico per consentire agli addetti di sanificare i locali.

Il provvedimento urgente si è reso necessario a seguito dell’accoglienza e della presa in carico da parte del Servizio di una utente risultata positiva al primo test per il rilevamento del Covid-19 al momento della sua collocazione presso una struttura protetta.

I due professionisti che sono stati in contatto con l’utente, seppur in condizioni di sicurezza, sono stati comunque posti in quarantena in via precauzionale in attesa di sottoporsi al test.

In caso di emergenza, relativamente a queste ore di chiusura degli uffici, i cittadini possono contattare i Servizi Sociali chiamando i seguenti numeri: 3917954571, 3917954772, 3938555678.

COMUNICATO STAMPA