Cisterna di Latina – Segretario Generale del Comune, Sindaco Mantini firma decreto di individuazione

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato il decreto di individuazione del nuovo Segretario Generale.

La sede comunale si era resa vacante dopo la presa in servizio, il 20 marzo scorso, della dottoressa Graziella Cannizzaro al Comune di Frascati, Comune classificato in una fascia più alta rispetto a Cisterna; di fatto, era arrivata una promozione ed un avanzamento di carriera per la dottoressa Cannizzaro, a Cisterna da febbraio 2022.

Così, a seguito dell’avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno, Albo nazionale Segretari comunali e provinciali, e alle numerose candidature pervenute, il Sindaco Valentino Mantini ha individuato il dottor Antonio Russo, avvocato di 52 anni, come Segretario Generale del Comune di Cisterna.

Iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali con la qualifica di Segretario Generale di Fascia A – la più alta – il dottor Russo è abilitato per l’esercizio della funzione negli Enti Locali con una popolazione superiore a 65 mila abitanti. Attualmente è Segretario Generale in diversi Comuni della Provincia di Cremona.

«Ho avuto modo di esaminare una serie di curricula di candidati che hanno espresso il forte desiderio di ricoprire il ruolo al Comune di Cisterna e per questo ringrazio tutte le professionalità che hanno presentato la candidatura – ha detto il Sindaco Valentino Mantini –. I titoli accademici, culturali e specialistici che attestano le competenze tecnico-giuridiche e gestionali del dottor Russo lo rendono idoneo ad assumere la titolarità della sede di Segreteria del nostro Comune».

In attesa del decreto di assegnazione da parte dell’Albo regionale dei Segretari, il Sindaco Valentino Mantini procederà successivamente alla firma del decreto di nomina.