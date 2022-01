Cisterna di Latina – Screening gratuito anti Covid-19 per il rientro a scuola in sicurezza: grande partecipazione

Si è concluso oggi alle 17 lo screening gratuito anti Covid-19 per il rientro a scuola in sicurezza, organizzato dal Comune di Cisterna di Latina, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione civile.

I tamponi gratuiti eseguiti sono stati 1576; 27 i casi positivi rilevati.

Le scuole interessate sono: Ramadù (5 casi), materna Primo Maggio (2), Giovanni Cena (8), Volpi (3), Plinio (2), Cerciabella (1), Dante Monda (5), Isolabella (1).

Come da screening, dunque come avviene anche per i tamponi a pagamento che si acquistano nelle farmacie, i bambini o i ragazzi risultati positivi sono stati invitati a rivolgersi al loro medico di famiglia, per attivare la procedura della quarantena.

“L’obiettivo era quello di monitorare il diffondersi del contagio e la grande partecipazione al drive in, allestito nell’ex area Nalco di viale delle Province, ci conforta – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini -. Lo screening gratuito messo a disposizione dei bambini e dei ragazzi che frequentano i plessi di Cisterna è stato il modo per testare il rientro a scuola in sicurezza, di agevolare e facilitare le famiglie che in questa fase pandemica si sono dovute sobbarcare anche i costi vivi della pandemia, come i tamponi e le mascherine. Ringrazio le mamme e i papà che hanno portato i loro figli a fare lo screening gratuito. Usciremo da questa emergenza continuando ad adottare comportamenti responsabili, utilizzando la mascherina e il distanziamento e, soprattutto, sottoponendoci alla vaccinazione anti Covid-19”.

“Ringrazio i volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile per la loro immancabile disponibilità e professionalità – ha concluso il sindaco di Cisterna Valentino Mantini -. Ringrazio medici e infermieri che hanno risposto con grande senso di abnegazione a questa chiamata e si sono messi a disposizione. Ringrazio anche le forze dell’ordine per la loro presenza. Auguro ai bambini e ai ragazzi, alle loro famiglie, al personale docente e scolastico e ai dirigenti scolastici una buona ripresa delle lezioni”.

COMUNICATO STAMPA