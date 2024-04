Cisterna di Latina, scomparso l’ex sindaco Ezio Comparini. Imprenditore di successo e già direttore del calcio cisternese

È venuto a mancare questa mattina, all’età di 89 anni, l’ex sindaco Ezio Comparini, persona molto stimata e tra i più prestigiosi imprenditori della città.

Nato a Cisterna il 22 luglio 1934 da genitori cisternesi, qui ha vissuto gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale e l’esodo del 19 marzo. Ha collaborato con il Partito Repubblicano nei primi movimenti politici e nel 1946 ha partecipato attivamente al primo referendum nazionale per la scelta tra Repubblica o Monarchia.

Diplomato in ragioneria, dopo varie esperienze di lavoro precario, ha iniziato come cassiere la sua carriera bancaria nell’allora Cassa di Risparmio di Roma, che lasciò dopo 25 anni di servizio come direttore.

Lo sport è stato una delle sue grandi passioni, impegnato come dirigente generale fino al 1970 nella squadra di calcio cittadina, dalla Murialdina al Nuovo Pro Cisterna.

Viene più volte eletto Consigliere comunale e ricoperto il ruolo di assessore, nel 1983 viene eletto sindaco partecipando negli USA alla cerimonia di gemellaggio con Fort Smith (Arkansas).

Nel 1985 lascia l’incarico per non incorrere in un possibile conflitto di interessi avendo l’intenzione di trasferire la propria attività imprenditoriale (la “Alimenti Surgelati”, iniziata nel 1977 insieme al fratello Mario) da Sermoneta a Cisterna inaugurando, a Doganella di Ninfa, la Gelit Spa.

Il 2 giugno 1985 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini e dal Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi.

La sua attività imprenditoriale si è sempre più sviluppata fino a raggiungere dimensioni di alto prestigio tanto da essere acquisita dalla Barilla Spa.

Comparini è tornato sui banchi del Consiglio comunale dal 2009 al 2014 ma intanto aveva intrapreso un’altra avventura imprenditoriale, la Come srl, che ha messo a punto un’innovativa linea di prodotti semipronti per l’alimentazione destinati al mercato estero.

I funerali si terranno domani, 18 aprile, alle ore 15:00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

COMUNICATO STAMPA