Cisterna di Latina – Rotatoria Ninfina, firmato protocollo d’intesa per messa in sicurezza incrocio

È stato ribattezzato il “protocollo del fare”. Questa mattina nella Sala Cambellotti della Prefettura, grazie alla sapiente cabina di regia istituita dal Prefetto di Latina Maurizio Falco, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha sottoscritto il protocollo d’intesa insieme con ANAS S.p.A. e Provincia di Latina, per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale n. 7 Appia al km 57+670, per la messa in sicurezza dell’incrocio con la strada provinciale Ninfina, grazie all’eliminazione del pericolosissimo svincolo a raso.

Alla firma, con il sindaco di Cisterna, hanno partecipato il responsabile di ANAS S.p.A. per la struttura Marco Moladori, i consiglieri provinciali Elio Sarracino e Federica Felicetti, il consigliere regionale Angelo Tripodi, l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica di Cisterna Andrea Santilli, il comandante provinciale della Polizia stradale Gian Luca Porroni, il comandante provinciale dei Carabinieri Col. Lorenzo D’Aloia e il vice comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Angelo Andreozzi.

«Sono orgoglioso di far parte di una Istituzione tra le Istituzioni – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – e per questo ringrazio il Prefetto di Latina Maurizio Falco. Per la nostra comunità e per il territorio provinciale quest’opera è di fondamentale importanza per la messa in sicurezza di uno svincolo purtroppo spesso teatro di tragici incidenti, incrocio che è al servizio sia della comunità di Doganella sia della zona industriale con l’intersezione su via Artemide. Questo protocollo d’intesa viene sottoscritto da Istituzioni diverse, con posizioni diverse, che hanno la consapevolezza di essersi messe insieme per il bene del territorio, avendo condiviso ognuno per il proprio ruolo questa importante opera pubblica perché la sicurezza stradale si costruisce pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno».

La rotatoria sulla strada statale Appia che eliminerà lo svincolo a raso è attesa da oltre 10 anni. Attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro, ANAS S.p.A. ha individuato la ditta che eseguirà i lavori, lavori che saranno effettuati nel periodo in cui i flussi di traffico saranno meno intensi per non congestionare la viabilità. L’opera sarà cantierizzata entro la fine dell’anno.

«Il protocollo d’intesa prevede al suo interno anche un cronoprogramma procedurale degli interventi che la nostra Amministrazione contribuirà a monitorare per l’attuazione dei provvedimenti di spettanza tecnica», ha concluso il sindaco di Cisterna Valentino Mantini.

COMUNICATO STAMPA