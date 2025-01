Cisterna di Latina – “Rosa è Forte”, un corso di difesa destinato alle donne: aperte le iscrizioni

Il Comune di Cisterna, nell’ambito delle iniziative finalizzate a tutelare le donne, ha aderito alla proposta dell’Associazione sportiva Fight Club con la quale sta collaborando per l’organizzazione del corso di difesa femminile “ROSA è Forte” che prenderà il via l’8 febbraio prossimo.Le lezioni, a titolo completamente gratuito, si terranno sempre il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 secondo questo calendario: 8, 15 e 22 febbraio per concludersi l’8 marzo, giornata della festa della donna.Il corso è affidato al maestro Lamberto Frasca cintura nera 6° DAN.Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare i numeri 3383615401 e 06.9677752.«È con soddisfazione – sottolinea l’assessore allo sport Gaetana Capasso – che annunciamo la prima edizione di “ROSA è Forte”, un’iniziativa pensata per promuovere la sicurezza e l’autodifesa tra le donne della nostra comunità. Questo corso gratuito di difesa personale, tenuto dal Maestro Lamberto Frasca, offrirà un’opportunità per apprendere tecniche fondamentali che aumentano la consapevolezza e la sicurezza personale. Con quattro incontri dedicati le partecipanti potranno acquisire non solo abilità pratiche, ma anche un momento di empowerment che speriamo possa rendere ogni donna più forte e sicura di sé. Un ringraziamento speciale al Maestro Frasca per la sua esperienza e disponibilità. Invito tutte le donne a non perdere questa occasione».

