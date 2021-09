Cisterna di Latina, riqualificazione del centro sportivo S.Valentino: “promosso” 8° in Italia, 1° nel Lazio dalla Presidenza del Consiglio

E’ stata pubblicata la graduatoria dei progetti pervenuti nell’ambito del Bando Sport e Periferie 2020 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, dove il Comune di Cisterna di Latina, è risulta all’8° posto su 3380 progetti presentati, primo nel Lazio, da Regioni, Province/Città Metropolitane, Comuni, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Associazioni e Società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Enti religiosi civilmente riconosciuti, in ambito nazionale.

La commissione di valutazione ha assegnato un punteggio pari a 63,71, assegnando alla proposta progettuale relativa alla “Riqualificazione ed adeguamento del centro sportivo quartiere San Valentino”- Progetto Esecutivo Lotto 1, il contributo massimo erogabile di € 700.000.

La progettazione è stata curata dal Responsabile Servizio Progettazioni e LLPP, Arch. Paolo, Valeri, che ha redatto rispettivamente la progettazione definitiva generale per un totale di € 2.229.003,18 e la progettazione esecutiva 1° lotto pari ad € 1.542.374,14, oggetto della richiesta di contributo.

La spesa complessiva per l’esecuzione del 1° lotto per la riqualificazione e adeguamento del centro sportivo Quartiere San Valentino è pari ad € 1.542.374,14, come detto, finanziato con € 700.000,00 dal bando nazionale, i restanti € 842.374,14 con fondi a carico dell’amministrazione comunale attraverso risorse derivanti da devoluzioni o contrazione mutui C.D.P. Spa.

Come da precisi indirizzi dell’Amministrazione, anche l’attuazione del 2° lotto dell’intervento, che riguarderà il ripristino funzionale della tribuna esistente, della tensostruttura polifunzionale, l’adeguamento e ripristino degli spogliatoi, l’installazione di impianto fotovoltaico e delle sistemazioni esterne è stato inserito nel Piano OO.PP. 2021-2022-2023, recentemente adottato, con copertura finanziaria assegnata, che potrà comunque, anche essere candidato al prossimo Bando Periferie 2021.

COMUNICATO STAMPA