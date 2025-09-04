Cisterna di Latina – Rifiuti, torna l’isola ecologica per la raccolta di apparecchiature elettriche, sfalci, olii e abiti

Torna il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e della frazione verde attraverso il servizio di Isola ecologica mobile predisposto da Cisterna Ambiente.

Sabato 6 settembre l’Isola Ecologica Mobile sarà presente presso l’Area Mercato, in Viale delle Province dalle ore 8 alle ore 12 a disposizione di tutti i cittadini che hanno l’esigenza di liberarsi di alcune particolari categorie di rifiuti vale a dire ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), frazione verde, olii esausti vegetali e abiti usati.

Una iniziativa quella di Cisterna Ambiente – che ha predisposto un calendario per tutto il 2025 – il cui obiettivo è facilitare il corretto smaltimento di questi rifiuti e contrastare l’abbandono indiscriminato. Il servizio si articolerà in diverse aree del territorio comunale di Cisterna, garantendo almeno un appuntamento mensile.

Il calendario completo con tutte le date, i punti di raccolta e le modalità di conferimento – a titolo completamente gratuito – per l’anno in corso è disponibile sul sito ufficiale di Cisterna Ambiente (www.cisternambiente.com).

Le giornate di raccolta sono state programmate per assicurare una copertura capillare e favorire la partecipazione attiva dei cittadini, promuovendo buone pratiche di gestione dei rifiuti e sensibilizzando sull’importanza del corretto conferimento.

Il servizio di Isola ecologica mobile rappresenta quindi un’opportunità per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente, evitare l’abbandono di rifiuti in maniera indiscriminata nelle aree pubbliche e ridurre di conseguenza il rischio di smaltimenti illeciti.