Cisterna di Latina – Rifiuti abbandonati nel bosco del “Filetto”: intervento di Polizia locale e Cisterna Ambiente

Una parte dell’area boschiva del “Filetto” è stata completamente liberata da un consistente cumulo di rifiuti ingombranti che qualcuno aveva abbandonato lì.In seguito ad una segnalazione pervenuta circa due settimane fa, la Polizia Locale di Cisterna ha effettuato un sopralluogo nella zona indicata ed ha effettivamente scoperto una notevole quantità di rifiuti abbandonati, costituiti prevalentemente da materiali ingombranti in legno e parti di mobilio dismesso.Gli Agenti hanno proceduto ai rilievi del caso, avviando contestualmente le verifiche finalizzate a risalire ai responsabili dell’abbandono. Considerato il particolare valore ambientale del sito, è stata interessata la società Cisterna Ambiente i cui operatori sono intervenuti in tempi brevi ed hanno proceduto alla totale rimozione di tutti i materiali. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di ieri, 15 aprile.Un ringraziamento va ai proprietari dei terreni limitrofi, che hanno consentito il transito dei mezzi operativi, rendendo possibile il raggiungimento dell’area, non facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria.

Episodi di questo genere assumono particolare gravità quando interessano aree verdi e boscate che rappresentano preziosi presìdi ambientali. Luoghi come il bosco del “Filetto” costituiscono spazi di quiete, rifugio e ripopolamento per la fauna selvatica, oltre che elementi essenziali di equilibrio paesaggistico e naturale.L’intervento dimostra, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Le segnalazioni dei cittadini, quando precise e tempestive, rappresentano un impulso fondamentale per l’attivazione della macchina amministrativa che, in questo caso, ha dato prova di efficienza, rapidità operativa e attenzione concreta alla tutela del territorio.