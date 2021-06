Cisterna di Latina, rifacimento strade nei “comuni della Bretella”: sopralluogo ASTRAL, a luglio l’avvio dei lavori.

Si è tenuta ieri mattina presso il palazzo comunale di Cisterna di Latina una riunione con i tecnici dell’ASTRAL SpA, la società della Regione Lazio preposta alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa della rete viaria regionale.Oggetto dell’incontro, gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali di collegamento tra la Statale Pontina e l’Autostrada del Sole.In attesa di poter vedere realizzata la cosiddetta “Bretella Cisterna-Valmontone”, la Regione Lazio si è fatta carico di finanziare, per circa 6,5 milioni di euro, il rifacimento delle strade comunali danneggiate dal traffico pesante che dalla pianura pontina raggiunge il casello autostradale di Valmontone e viceversa.L’ASTRAL, pertanto, nel confermare la concessione del finanziamento, questa mattina ha incontrato i tecnici comunali che hanno redatto la proposta progettuale e svolto sopralluoghi finalizzati all’avvio, presumibilmente entro il prossimo mese di luglio, di importanti interventi di manutenzione su varie arterie stradali di Cisterna, tra cui via Mediana – Cisterna, via Plinio il Vecchio, via Roma e via Civitona, che sono volti a tutelare e garantire la sicurezza della circolazione stradale.La Polizia Locale provvederà, in concomitanza con l’avvio degli interventi, a disporre e rendere noti i necessari avvisi per la temporanea regolamentazione della viabilità.

comunicato stampa