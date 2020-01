Cisterna di Latina, rifacimento pavimentazione di piazza Caetani

Piccola rivoluzione della viabilità nel centro storico di Cisterna a partire da giovedì.

Inizieranno, infatti, i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale in sampietrini di Piazza Caetani e parte di via Ugo Bassi, a ridosso dello storico palazzo.

L’intervento avrà la durata di circa due mesi, salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse.

Per rendere sicura ed agevole l’esecuzione dei lavori, nonché per garantire l’incolumità pubblica, il comandante del Corpo di Polizia Locale ha disposto una serie di temporanei provvedimenti alla viabilità locale a partire da giovedì 16 gennaio e fino alla fine dei lavori.

In particolare è disposto il divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito in Piazza Caetani e via San Pasquale; divieto di transito nell’intersezione Piazza Caetani – Piazza XIX Marzo – Via Bassi; senso unico su via San Rocco in direzione Piazza SS.Pietro e Paolo; divieto di transito su via Bassi (eccetto residenti) e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio; obbligo di svolta a destra su Largo Setini e Piazza degli Angeli per i veicoli in uscita su via Bassi; obbligo di proseguire diritto per i veicoli in uscita da via Einaudi; obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da via De Gasperi; divieto di transito sulla rampa d’accesso dal parcheggio antistante il municipio su Via San Pasquale; consentito il transito dei veicoli, in entrata-uscita dal parcheggio, su Via Carducci per via Manzoni – via Quasimodo.

In accordo con i commercianti ambulanti, a partire da sabato 19 gennaio il mercato ortofrutticolo tradizionalmente svolto in Piazza SS Pietro e Paolo si trasferirà, fino al termine dei lavori, in Piazza XIX Marzo.

