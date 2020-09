Cisterna di Latina – Riapre la Biblioteca comunale ma solo per il servizio di prestito e di letture ad alta voce per bambini e famiglie

Da oggi, 1 settembre, riapre la Biblioteca comunale Cisterna di Latina “Adriana Marsella” ma solo per il servizio di prestito e di letture ad alta voce per bambini e famiglie NpL NpM.

Tutti gli altri servizi al momento sono sospesi e quindi non saranno consentiti: lo studio e la lettura in sede e l’utilizzo dei computer della Biblioteca. Pertanto, si invitano gli utenti che non hanno potuto riconsegnare i volumi prestati, ad effettuare la restituzione degli stessi.

Gli orari di apertura sono i consueti: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00.

È consentito l’ingresso in Biblioteca solo muniti di mascherina.

Essendo stato prorogato lo stato di Emergenza nazionale fino al 15 ottobre, restano in vigore “le linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e biblioteche – Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19) ” consultabili a questo indirizzo: https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/05/7535906Linee-Guida.pdf-ICRCPAL.pdf

Le linee guida prevedono che i libri vengano messi in quarantena per 10 giorni, separandoli di giorno in giorno e disponendoli a debita distanza in attesa di essere di nuovo disponibili al prestito.

Questa esigenza ha, senza alcun dubbio, ha avuto e ha ripercussioni anche sugli spazi, poiché è stata ridisegnata la sala lettura, convertita a sala quarantena con i volumi raccolti e depositati sui tavoli a debita distanza, per lasciar trascorrere i dieci giorni previsti dalla quarantena prima di tornare a scaffale.

Non sarà, pertanto, consentito l’accesso diretto agli scaffali e quindi consigliamo di prenotare le opere che si desiderano prendere a prestito o direttamente attraverso l’OPAC http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=RL1YN o telefonando o inviando una email a: biblioteca@comune.cisterna.latina.it .

È vietato lo studio e la lettura in sede.

Si ricorda che il servizio di prestito digitale è attivo 365 giorni l’anno 24h su 24h.

comunicato stampa