Cisterna di Latina – Rete Commercio e Cultura Cisterna: 100mila euro dalla Regione Lazio

La “Rete commercio e cultura Cisterna” è sempre più una realtà e intanto incassa il suo primo successo: un finanziamento da 100.000 euro dalla Regione Lazio.

Si è tenuta la presentazione della costituenda “Rete commercio e cultura Cisterna” promossa dal Comune di Cisterna di Latina e che vede, finora, l’adesione di oltre 50 attività commerciali.

Sono intervenuti il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessore al commercio e alle attività produttive Emiliano Cerro, la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino, e la manager di Rete Paola Chiarucci.

Un percorso, quello della rete d’impresa, avviato da tempo e che ha visto un’importante accelerazione con la partecipazione al bando regionale per le “Reti di Imprese tra Attività Economiche” dello scorso anno.

Di qui l’apertura di un dialogo e confronto con l’elaborazione di un progetto giunto secondo in graduatoria su oltre 200 partecipanti.

Il progetto prevede una serie di azioni e iniziative per la promozione e sviluppo non solo del commercio ma anche dell’intero territorio e della sua capacità ricettiva.

Si va dalle azioni di social media marketing e web alla segnaletica di informazione commerciale, turistica e di benvenuto, dalla mobilità green con colonnine di ricarica elettrica, bus navetta, bike sharing, e pensiline fotovoltaiche, ad elementi di decoro urbano per la raccolta differenziata, passando per l’animazione del centro come, ad esempio, con alcuni eventi in grado di richiamare pubblico dalla regione.

«Quale assessore al Commercio – ha detto Emiliano Cerro – non posso che esprimere apprezzamento per il significativo risultato ottenuto, che oltre a favorire la costituzione a Cisterna della prima rete d’impresa commerciale cittadina, vede per la prima volta il settore del commercio in sede fissa accedere ad un finanziamento di così importante portata utile sicuramente in una fase difficile di ripresa economica delle attività come quella attuale».

«Il dato importante che vorrei sottolineare è che la sinergia innescata dall’amministrazione ha portato ad una rete dei commercianti solida e coesa come mai prima – afferma la delegata allo Spettacolo, Turismo ed Eventi, Aura Contarino – . Grazie a ciò avremo la possibilità di realizzare un progetto che interverrà su diversi ambiti, perché siamo convinti che creare un sistema integrato tra commercio, cultura e turismo sia fondamentale come volano per lo sviluppo del nostro territorio».

«In attesa di costituire la Rete d’Impresa – ha detto la manager di Rete Paola Chiarucci – ci tengo oggi a ringraziare tutti i commercianti che hanno creduto e appoggiato questa iniziativa. È grazie al loro impegno e alle loro idee che è nato il progetto Rete Commercio e Cultura. Tutte le azioni previste hanno come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del nostro territorio e di conseguenza delle nostre attività commerciali. Ringrazio il Comune di Cisterna e l’Amministrazione comunale tutta per la collaborazione e la comunione di intenti dimostrata».

«Ringrazio – ha concluso il sindaco Valentino Mantini – per primi i commercianti che hanno aderito e che vorranno aderire perché la Rete è sempre aperta e pronta ad accogliere chiunque voglia entrare. Un ringraziamento inoltre al Centro Assistenza Tecnica della Confesercenti, al personale degli uffici comunali, alla Regione Lazio».

Comunicato stampa