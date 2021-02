Cisterna di Latina, regolamentazione provvisoria viabilità per lavori

Al fine di consentire alcuni interventi, da domani al 12 febbraio saranno in vigore alcune modifiche temporanee sulla viabilità urbana.

Al fine di consentire alla ditta incaricata le operazioni di potatura degli alberi, garantendo la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e comunque fino a fine lavori (salvo avverse condizioni atmosferiche) su Via Vittime del Terrorismo (3 febbraio), su via G.Falcone (3, 4 e 5 febbraio) e via Leonardi il 3, 4 e 5 febbraio dalle 7,30 alle 13.30 e comunque fino a fine lavori.

E’ previsto invece il divieto di circolazione e di sosta in Largo F. Salvatori, Via C. Alberto, Via G. Garibaldi e Via A. Ciotti (primo tratto fino cabina Enel) dal 4 al 12 febbraio (dalle ore 07.30 alle ore 17.00), e comunque fino a fine lavori, per consentire la posa di nuovo cavo interrato di media tensione finalizzata all’efficientamento della rete elettrica.

COMUNICATO STAMPA