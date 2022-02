Cisterna di Latina, raddoppia l’offerta dei corsi di lingua italiana per stranieri

Si è concluso ieri il corso di livello A2 di lingua italiana per stranieri.

Partito lo scorso gennaio, è attivo a Cisterna di Latina un secondo corso di lingua italiana L2, tenuto in orario mattutino dai docenti del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Latina, lo stesso ente grazie alla cui collaborazione era stato avviato lo scorso anno un percorso formativo analogo.

I corsi rivolti a cittadini stranieri (attivati, come ricorderemo, nell’ambito di “PRIMA IL LAVORO – PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel LAZIO”, co-finanziato dall’Unione Europea con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 ed attivato in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario LT/1 in partenariato con la Regione Lazio) sono totalmente gratuiti e si tengono a Palazzo Caetani, nell’Aula “Tullio Levi Civita”.

Il corso di livello A2, tenuto in orario pomeridiano, si è concluso oggi e verrà successivamente seguito da un ulteriore livello didattico di rafforzamento delle competenze linguistiche acquisite dagli allievi.

La conclusione di questo primo percorso è particolarmente importante perché, trattandosi di corso PRILS (finanziato con fondi FAMI), permetterà a tutti gli allievi che abbiano seguito le lezioni con assiduità e profitto di ottenere la certificazione A2, requisito indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il corso mattutino, finalizzato a fornire una padronanza della lingua italiana a livello A1, terminerà invece ad inizio aprile ed ha già raggiunto il limite di 20 iscritti; a seguire, anche in questo caso è prevista la prosecuzione delle lezioni con un percorso formativo di livello A2.

Per informazioni sui corsi attivi ed eventuali pre-iscrizioni per i percorsi formativi futuri, i cittadini e le cittadine interessati possono rivolgersi allo sportello “One Stop Shop” in Corso della Repubblica n. 186 – 1° piano il giovedì ore 9.00 – 15.00.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’email informagiovani@comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA