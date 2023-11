Cisterna di Latina – Raccolta differenziata a Collina dei Pini, sindaco Mantini: «Fondamentale la collaborazione del Comitato”

Un confronto franco e schietto che ha posto l’accento, al fine di trovare una soluzione, sulle corrette modalità della nuova raccolta differenziata che sta interessando il quartiere di Collina dei Pini.

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro tra il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessore all’ambiente Marco Capuzzo e l’assessore al pubblico decoro Andrea Santilli con il Comitato di quartiere di Collina dei Pini, riunione molto proficua che ha schiarito alcune perplessità emerse negli ultimi giorni.

«Abbiamo stabilito che martedì 14 novembre sarà effettuato un sopralluogo per definire le aree dove saranno posizionati i carrellati per la raccolta differenziata – hanno detto il sindaco Mantini e gli assessori Capuzzo e Santilli –: a questo sopralluogo prenderanno parte l’Ufficio Ambiente del Comune di Cisterna e gli amministratori di condominio. Successivamente a questa definizione, ci sarà la consegna dei carrellati da parte degli operatori dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente. Da ultimo, entro la fine del mese di novembre, saranno rimosse le postazioni per la raccolta stradale dei rifiuti.

La collaborazione del Comitato di quartiere è stata fondamentale e per questo l’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari per l’impegno e la dedizione dimostrata verso il nostro territorio».

COMUNICATO STAMPA