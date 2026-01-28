Cisterna di Latina – Quartiere San Valentino, dialogo costruttivo tra Amministrazione comunale e Comitato spontaneo

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha incontrato il Comitato spontaneo di San Valentino che ha aveva chiesto una serie di chiarimenti sui lavori in corso o già programmati per lo sviluppo del quartiere.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Valentino Mantini, l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Santilli, il consigliere comunale delegato alle periferie Elio Sarracino e il consigliere comunale Gino Cece.

Per il comitato spontaneo erano presenti il presidente Giuseppe Acampora e i membri del direttivo Pino Di Bianco, Fabiola Ferraiuolo e Federica Cavaliere.

Tra le tematiche affrontate: la viabilità del quartiere, la sicurezza, la pulizia e il decoro urbano, la situazione del parco, gli investimenti futuri previsti per San Valentino.

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti dai Contratti di Quartiere, l’Amministrazione ha ribadito la programmazione della realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, il nuovo impianto sportivo con la pista di atletica, il restyling di piazza Ugo La Malfa, la piazza antistante la chiesa e il rifacimento di viale Adriatico. E per i servizi sociosanitari, la prossima Casa della Comunità e gli spazi di co-housing. È stato ricordato, inoltre, l’importante intervento per la sicurezza idrogeologica di una parte del quartiere con la realizzazione delle vasche di laminazione.

Per quanto riguarda la mancanza temporanea di illuminazione in viale Tirreno, è stato chiarito che essa è dovuta ai lavori in corso per la posa della fibra ottica, mentre sull’area verde nei pressi di via Pietro Nenni, questa fa parte del progetto Mosaico Verde di Edison, che prevede la cura e la crescita di un polmone verde nel quartiere.

«Il Sindaco, l’assessore e i consiglieri presenti hanno dimostrato grande attenzione verso le richieste avanzate, rendendosi disponibili a prenderne atto e ad approfondire le questioni sollevate – ha detto il presidente del Comitato spontaneo di San Valentino Giuseppe Acampora –. È stata inoltre manifestata la volontà di organizzare un nuovo incontro, al fine di affrontare con maggiore dettaglio altri ulteriori punti ritenuti particolarmente importanti per il quartiere per proseguire questo confronto costruttivo».

«Il confronto sui lavori attualmente in corso e su quelli programmati per lo sviluppo del quartiere è stato molto produttivo – ha affermato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Durante l’incontro sono stati forniti chiarimenti e ascoltate le istanze dei residenti, in un clima di dialogo aperto e collaborazione. L’Amministrazione ha ribadito la propria disponibilità a proseguire un dialogo costante e costruttivo, nell’interesse della comunità e della crescita del territorio».