Cisterna di Latina – Quartiere San Valentino: al via le domande per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, lo scorso 29 dicembre è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nel P.E.E.P. San Valentino, resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore della legge 29/07/2021 n.108 che ha modificato i commi dal 47 al 49-bis dell’art. 31 della legge 448/1998.

Le nuove disposizioni consentiranno negli anni 2022 e 2023 la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse contenuti nelle convenzioni anche attraverso scrittura privata autenticata.

Possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione (uffici e locali commerciali) realizzati nel P.E.E.P. San Valentino già concesse in diritto di superficie.

La domanda per la determinazione del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e/o l’eliminazione dei vincoli di inalienabilità potrà essere presentata su appositi modelli elaborati dal Settore 4 – Ufficio Patrimonio direttamente ritirati dai richiedenti e/o scaricati presso il sito internet del Comune di Cisterna di Latina www.comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA