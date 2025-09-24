Cisterna di Latina – “Puliamo il mondo”: 40 sacchi di rifiuti raccolti su iniziativa della parrocchia di San Valentino

Ha ottenuto un ottimo risultato l’iniziativa dell’Azione cattolica della parrocchia di San Valentino, insieme al Movimento Adulti Scout di Cisterna, patrocinata dal Comune e in collaborazione con la Cisterna Ambiente in occasione in occasione della campagna “Puliamo il Mondo” di Legambiente nell’ambito del “Tempo del creato”, periodo dell’anno che la Chiesa dedica alla riflessione per la cura del creato.

Domenica mattina oltre 50 volontari si sono dati appuntamento nel piazzale antistante la parrocchia di San Valentino armati di sacchi e tanta buona volontà e hanno iniziato a raccogliere tutti i rifiuti in alcune zone: il lavoro di pulizia si è concentrato in particolare nel piazzale don Livio Fabiani, sulla pista ciclabile verso la scuola Marcucci, nel Parco Giovanni Paolo II, nel giardino San Pio, nell’area intorno all’ex edicola di San Valentino e in grossa parte della pista ciclabile di San Valentino.

A conclusione della mattinata sono stati 40 i sacchi di rifiuti raccolti, divisi rigorosamente, secondo le regole della differenziata, in carta, plastica/metalli, vetro e indifferenziata

«Quella di domenica – sottolineano i promotori dell’iniziativa – non è stata soltanto la dimostrazione di un rispetto per l’ambiente ma anche l’occasione per fare rete sociale, accrescere relazioni sane tra cittadini, formare le coscienze dei singoli. Con l’intento e la speranza di non riempire semplicemente dei sacchi, ma di riempire di significato la giornata di ciascuno. Obiettivo che sembra essere stato raggiunto».