Cisterna di Latina- Pubblicazione graduatoria generale provvisoria per l’iscrizione all’Asilo Nido comunale – anno scolastico 2020/2021

E’ stata pubblicata la graduatoria generale provvisoria, ordinata in ordine di arrivo delle domande, relativa all’avviso pubblico per l’iscrizione all’Asilo Nido comunale – anno scolastico 2020/2021.

Ogni domanda è identificabile in modo univoco dai dati riportati nelle colonne “Data invio modulo” e “Data di nascita Minore”, corrispondenti ai dati indicati nella domanda di iscrizione presentata.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso scritto, indirizzato al Dirigente del Settore Welfare – Via Zanella – Comune di Cisterna di Latina, da far pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Nel medesimo termine potranno formalmente essere prodotti integrazioni e/o chiarimenti finalizzati a definire le pratiche con esito istruttoria “sospesa”.

Solo a seguito della valutazione degli eventuali ricorsi e/o integrazioni pervenuti, saranno pubblicate le graduatorie definitive, ordinate in ordine di punteggi con indicata la relativa posizione ai fini dell’ingresso in asilo.

Qualora il numero degli ammessi superasse il numero dei posti disponibili, gli eccedenti in numero verranno collocati in lista di attesa in ordine di graduatoria, con la possibilità di essere riammessi successivamente in caso di eventuali scorrimenti dovuti a rinunce o decadenze.

Il Comune si riserva la facoltà di attuare successive variazioni in deroga, anche in termini di numero di bambini effettivamente ammessi a frequentare l’asilo, nonché di organizzazione e funzionamento dell’asilo stesso, in relazione all’evolversi dell’attuale stato di emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di adempiere alle misure precauzionali impartite dagli organi competenti, a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie, nonché degli operatori che prestano servizio presso la struttura.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Segretariato Sociale PUAC, sito in Corso della Repubblica, 186, esclusivamente per appuntamento da concordare telefonicamente al numero 06.96834.315 o attraverso la mail puac@comune.cisterna.latina.it

Correlati