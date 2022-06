Cisterna di Latina – Pubblica illuminazione, assessore Santilli: “Quasi conclusi i lavori su via Provinciale per Latina”

Più luce ma meno costi.

Procedono e sono quasi giunti a conclusione i lavori di efficientamento energetico con la sostituzione dei lampioni su via Provinciale per Latina, in località Cerciabella.

L’intervento va ad aggiungersi a quello già realizzato nel tratto urbano di via Nettuno e che insieme porteranno un notevole miglioramento sia al risparmio economico che alla qualità della luce prodotta.

«Attraverso il contributo previsto per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli -, già dallo scorso anno si sta procedendo alla progressiva sostituzione della pubblica illuminazione per un uso più efficiente dal punto di vista energetico, una durata maggiore e più sostenibile nonché contribuire a migliorare lo stato di sicurezza delle nostre strade.

Cercheremo di sfruttare quanto più possibile le opportunità di finanziamento che ci vengono concessi. I nostri uffici, seppur sotto organico, sono sempre molto attenti ai bandi che si presentano e celeri nell’attuare gli interventi nei tempi e modalità idonei. Infatti, mentre sono prossimi ad entrare in funzione i nuovi lampioni a Cerciabella, sono già in progettazione nuovi interventi in altre zone della città».

