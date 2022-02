Cisterna di Latina – Prorogata al 28 febbraio la riscossione delle borse di studio 2019/2020

La Regione Lazio ha comunicato che la scadenza per la riscossione delle borse di studio 2019/2020 è stata prorogata al 28 febbraio prossimo in quanto alcuni utenti non hanno ancora provveduto al ritiro entro i termini previsti nei precedenti avvisi.

Si ricorda che per la riscossione i beneficiari potranno recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale, del territorio nazionale, semplicemente richiedendo all’operatore di sportello di dover incassare un “Bonifico domiciliato” erogato dal Ministero dell’Istruzione.

I dettagli inerenti la riscossione del beneficio possono essere consultati collegandosi al seguente link https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito:

• dell’originale del proprio documento di identità in corso di validità;

• dell’originale del proprio codice fiscale;

• dell’originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;

• dell’originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;

• copia compilata della dichiarazione sostitutiva, allegata al presente avviso (o disponibile sul sito https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher ) da firmare esclusivamente davanti all’operatore dell’ufficio postale.

Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d’identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione attraverso un “Bonifico domiciliato”.

Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per la riscossione del contributo economico.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio scuola ai numeri 06/96834230-234 nei seguenti orari:

Lunedì e mercoledì 9.30 – 12.00;

Martedì pomeriggio 15.30 – 17.00.

