Cisterna di Latina, programmazione partecipata del Piano di Zona triennale

Grande partecipazione delle associazioni del territorio all’incontro che si è svolto ieri, a Cisterna di Latina, finalizzato a garantire il processo partecipato del Piano di Zona del Distretto ASL LT1 che coinvolge i Comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima.

Per la prima volta, infatti, il Piano di Zona prevede una programmazione triennale e la messa in rete di tutte le risorse disponibili, quelle distrettuali e quelle dei comuni del Distretto.

All’incontro erano presenti la dott.ssa Marialanda Ippolito, Sub Commissario di Cisterna, il Dirigente del settore Welfare dott. Luciano Bongiorno, la Responsabile dei servizi sociale dott.ssa Giuliana Piccinini e il Coordinatore del Distretto ASL LT1 dott.ssa Stefania Zanda.

Al coordinatore il compito di illustrare le principali fasi della redazione del nuovo Piano di Zona e illustrare i fondi a disposizione del Distretto per garantire i servizi sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal Sub Commissario Ippolito per la costruttiva discussione e per le numerose ed interessanti proposte pervenute, a testimonianza del fervente lavoro delle associazioni sul territorio comunale.

Come confermato dal Coordinatore, dopo quello di oggi, seguiranno altri incontri volti a presentare il Piano e a raccogliere le proposte provenienti dal territorio, grazie all’importante contributo del Terzo Settore.

Il lavoro di oggi verrà riportato nel documento programmatico del Distretto che sarà a disposizione dei cittadini nella sezione Amministrazione Trasparente.

COMUNICATO STAMPA