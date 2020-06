Cisterna di Latina, “PERLE SONORE”: UN SUCCESSOOltre 300 giovani musicisti da tutta l’Italia

Si è concluso con un inaspettato successo il primo concorso musicale nazionale “Perle sonore” organizzato dall’istituto comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi e dall’associazione Ex allievi e amici dell’I.C. Alfonso Volpi con il patrocinio e contributo del Comune di Cisterna di Latina per festeggiare i 30 anni dall’istituzione del corso di indirizzo musicale.

Bandito a gennaio, nonostante l’imprevedibile pandemia sanitaria che ha investito l’Italia, il concorso non si è fermato ma, attraverso una rimodulazione “virtuale” con esibizioni video da solista e in multiscreen, e un notevole impegno dei membri di commissione, si è potuto regolarmente tenere.

Ne è scaturita una partecipazione davvero inaspettata per la quantità e qualità dei partecipanti: oltre 300 giovani e virtuosi musicisti da tutta Italia.

“Di fronte al lockdown imposto dal virus non ci siamo persi d’animo – ha detto la dirigente Nunzia Malizia – ed abbiamo deciso di non annullare il concorso bensì di rimodularlo con l’invio della prova in video. E’ stato un successo quasi commovente che ha premiato il grande impegno di tutti noi e il giusto coronamento della grande attività di promozione e avvicinamento allo strumento musicale intrapreso 30 anni fa da questo istituto”.

“E’ stato – ha commentato il Sindaco Mauro Carturan – il giusto modo per concludere con una nota positiva questo anno scolastico così problematico. L’Istituto Monda-Volpi rappresenta un’eccellenza di questo territorio e anche in un momento davvero difficile ha saputo distinguersi a livello nazionale. Complimenti a tutti, partecipanti, dirigente, docenti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima e significante esperienza, degna di essere ripetuta”.

MEMBRI DI COMMISSIONE

Prima Commissione: Manuela Scognamiglio, Anna Rollando, Roberto Nobilio, Stefano Raponi, Marco Malagola (per i concorrenti fino a 14 anni);

Seconda Commissione: Maria Teresa Carunchio, Marco Domini, Antonio Fraioli, Stefano Palamidessi, Linda Campanella (per i concorrenti dai 15 anni in poi).

VINCITORI:

Categoria A1 premio “MIGLIOR SOLISTA” del valore di 150.00 euro

Maria Marocco – Flauto Traverso

Categoria A2 premio “MIGLIOR SOLISTA” del valore di 200.00 euro

Marco Marocco – Clarinetto

Categoria A3 premio “MIGLIOR SOLISTA” EX AEQUO del valore di 200.00 euro ( 100,00 euro a testa)

Greta DARI Pianoforte e Lara Cherkas Chitarra

Categoria F1 premio “MIGLIOR VIDEO MULTI SCREEN” del valore di 300 euro

DUO AMATO – DI SERIO Fagotto e oboe

Categoria A4” premio “MIGLIOR SOLISTA” del valore di 250 euro + un concerto con il vincitore della categoria A5

Iacopo Cornacchione- Oboe

Categoria A5 premio “MIGLIOR SOLISTA” del valore di 250 euro + un concerto con il vincitore della categoria A4

Anna Zanforlini – Pianoforte

Categoria A6 premio “MIGLIOR SOLISTA” del valore di 300 euro + un concerto

Riccardo Pugliese- Fisarmonica

Categoria F2 premio “MIGLIOR VIDEO MULTI SCREEN” del valore di 300 euro

CAMERE UNITE – Liceo Musicale CHRIS CAPPEL

Inoltre sono stati attribuiti 5 Premi Speciali

Premio del Trentennale

Simone Salvatori – Chitarra

2 Premi “Giovani Promesse Musicali”

Aurora Fuccelli – violino e Simone Patulli – cornetta

Premio “Musica Insieme”

I.C.S. “Angelo Maria Ricci” – RI

Premio “Vivere la Musica”

Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale – MI



https://youtu.be/XtZTfxUZE-g Premiazione Cat. A1 – A2 – A3 – F1 – Premi Speciali



https://youtu.be/uyrX5NWJm8o Premiazione Cat A4 – A5 – A6 – F2 – Premio Speciale del Trentennale



https://www.icmonda-volpi.edu.it/concorso-musicale-nazionale-perle-sonore-prima-edizione/?fbclid=IwAR2y0zpiDjDW9RGDAWDI27EfJ8Ux0iKWMQYaNVx9UTtqm6mvV6jo0J0bB5w Le graduatorie complete:

COMUNICATO STAMPA