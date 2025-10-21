Cisterna di Latina – Patto Educativo di Comunità: seminario formativo “Educazione emotiva in famiglia”

Riprende l’attività scolastica, ripartono gli incontri del Patto Educativo di Comunità promosso dal Comune di Cisterna di Latina per rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio contro le povertà educative.

Mercoledì 22 ottobre e mercoledì 12 novembre, alle ore 16.15, l’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”, scuola certificata all’interno della “Rete nazionale Scuole dell’Empatia”, organizza un seminario formativo dal titolo “Educazione emotiva in famiglia”.

L’iniziativa, rivolta a genitori, docenti ed educatori del territorio, affronterà rispettivamente i temi “Le regole fanno bene al cervello. La costruzione dell’Empatia in famiglia” e “Come affrontare capricci, rabbia, provocazioni dei nostri figli con il metodo dell’Educazione emotiva, senza stressarci troppo”.

Il seminario sarà condotto dalla prof.ssa Rosanna Schiralli e dal prof. Ulisse Mariani, psicologi e psicoterapeuti, ideatori del Metodo Didattica delle Emozioni® e fondatori della Rete nazionale “Scuole dell’Empatia”.

Durante gli incontri, i relatori proporranno riflessioni e strategie legate alle difficoltà quotidiane nella gestione dei figli, presentate in modo accessibile e informale, favorendo un dialogo intimo e partecipativo.

«La formazione sull’educazione emotiva assume oggi un ruolo fondamentale per il benessere sia individuale che collettivo – sottolinea la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli -. Non esiste un “manuale di istruzioni” per educare i bambini, poiché ciascuno è unico e ogni famiglia ha le proprie dinamiche. Tuttavia, esistono principi e indicazioni generali che possono supportare i genitori nel loro percorso educativo». Durante il seminario si parlerà dell’adattamento dell’approccio educativo alle diverse fasi di crescita, dell’importanza delle regole come strumenti di sicurezza per i bambini, del valore della presenza, del dialogo e della comunicazione, nonché del riconoscimento e della sana validazione delle emozioni, e infine della costruzione dell’empatia all’interno del nucleo familiare.