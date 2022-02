Cisterna di Latina, patente falsa: denuncia e 5mila euro di sanzione

Una denuncia a piede libero per aver esibito una patente romena falsa e 5000 euro di sanzione nei confronti del 34enne fermato dalla Polizia locale di Cisterna di Latina nel pomeriggio del 14 febbraio.

Aveva destato sospetto l’autocarro, intercettato dalla pattuglia in Via Marconi con tre uomini a bordo, che si è allontanato in tutta fretta alla vista degli agenti.

Raggiunto e fermato poco prima di raggiungere Via Monti Lepini, alla richiesta dei documenti, il conducente forniva una patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione della Repubblica di Romania.

Il documento, però, destava negli agenti qualche dubbio sulla veridicità, pertanto procedevano a più approfonditi controlli tramite apparecchiature specifiche presso il Comando di Corso della Repubblica.

Emergeva che il documento esibito dall’uomo alla guida del furgone era una perfetta imitazione della patente di guida romena, eccetto piccole difformità. Una volta accertata la contraffazione, il documento veniva sottoposto a sequestro e l’uomo sanzionato per guida senza patente, con il conseguente fermo amministrativo del veicolo intestato ad un prestanome irreperibile.

L’attenzione della Polizia Locale nel controllo della circolazione stradale, soprattutto di veicoli utilizzati da soggetti pregiudicati è alta. Risulta fondamentale l’azione preventiva rispetto ad episodi di furti ed azioni delittuose in danno dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA