Cisterna di Latina – Orchestra del Paese Immobile e Fire’n roll

Sabato 12 agosto si esibirà l’Orchestra del Paese Immobile che, per la prima volta, porterà a Cisterna di Latina il suo ricco repertorio di musica e parole.

Nata dall’incontro tra Roberto Zaccagnini – scrittore e storico – e Matteo Scannicchio – musicista, autore, compositore e produttore – l’Orchestra del Paese Immobile è un progetto che unisce musica e poesia, con l’intento ambizioso di preservare e tramandare la cultura, il dialetto e le tradizioni attraverso l’utilizzo di un linguaggio contemporaneo e con uno sguardo rivolto al futuro.

L’orchestra, composta da circa 20 musicisti, si avvale della collaborazione della banda comunale, del coro, di tecnici e di persone di ogni età, tutte accomunate da una grande passione per la divulgazione della cultura popolare. L’appuntamento con l’Orchestra del Paese immobile è sabato alle ore 21.30, all’interno dell’area concerti in Via Carducci.

Domenica 13 agosto sarà l’esibizione di “Fire animation” ad accendere l’entusiasmo lungo il Corso della Repubblica. Ad esibirsi saranno infatti giovani artisti di strada, attivi da oltre 10 anni sul territorio, che porteranno lungo le vie del centro cittadino “Fire’n roll”: l’ultimo spettacolo creato dalla compagnia, adatto sia ad adulti che bambini, in cui il fuoco e la giocoleria si mescolano per lasciare il pubblico stupefatto. Fire’n roll è uno spettacolo dal grande impatto scenico, a cui si aggiungono numeri di giocoleria di grande difficoltà. L’appuntamento con Fire animation è alle ore 21.30.

