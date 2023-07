Cisterna di Latina – Open Day del progetto “IO LAVORO” per l’occupazione e l’integrazione

Prende il via anche a Cisterna, “IO Lavoro – impresa inclusiva per il lavoro e l’integrazione”.Giovedì 6 luglio alle ore 17.30 nella Sala delle Statue del Comune di Cisterna verrà presentato il progetto di inclusione di giovani, adulti, disoccupati inoccupati e appartenenti a categorie svantaggiate realizzato dalla Cooperativa Sociale Progetto 2000, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24) e gestito dalla Società LAZIOcrea S.p.A.L’iniziativa coinvolge diversi partner locali tra associazioni, enti pubblici, aziende e organizzazioni del territorio e gli obiettivi che si prefigge sono l’inclusione di disoccupati, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie sociali deboli, la partecipazione e integrazione sociale, e l’incremento della spendibilità lavorativa nel contesto imprenditoriale locale.«Con “Io Lavoro” – affermano gli assessori alle Politiche Sociali Carlo Carletti e alle Attività Produttive Emiliano Cerro – i destinatari faranno parte di un percorso di orientamento e formazione, oltre che in attività inclusive di integrazione e socializzazione che incrementeranno le chance di inserimento lavorativo. Saranno coinvolte anche le aziende interessate all’individuazione di nuove risorse da impiegare in attività lavorative, le famiglie dei beneficiari diretti, gli attori della rete locale (istituzioni, associazioni, enti del terzo settore, ecc.), e le comunità web».

«Il progetto nasce dall’osservazione diretta del contesto in cui si inserisce e soprattutto del reale fabbisogno dei target a cui è rivolto – aggiunge il presidente della cooperativa sociale Progetto 2000, Massimo Di Guglielmo. Attraverso le attività proposte, svolte a titolo gratuito, la cooperativa si pone come orientatore e mentore per la valorizzazione e messa a sistema dell’unicità di ciascun individuo, come pure come facilitatore per le imprese nell’inserimento lavorativo».

«Tra le attività – illustrano la delegata all’Associazionismo, Formazione e Lavoro Maria Rene Carturan e il presidente della III Commissione Sanità e Servizi Sociali Piero Paliani – sono previste l’implementazione della rete territoriale attraverso la mappatura dei servizi pubblici e privati, delle associazioni e organizzazioni del terzo settore, delle attività economiche presenti sul territorio; l’individuazione di nuove opportunità occupazionali e sociali, l’individuazione degli incentivi economici per le assunzioni di disabili. Infine attività di gruppo per migliorare l’inclusione e l’integrazione dei destinatari, la realizzazione di laboratori formativi, artistici, ludico-ricreativi e di socializzazione; momenti di incontro e conoscenza finalizzati a promuovere il benessere e l’autostima, e prevenire fenomeni di disagio ed esclusione».

Giovedì 6 luglio si terrà l’Open Day alle ore 17.30 nella Sala delle Statue del Comune di Cisterna con la presentazione del progetto e la raccolta di adesioni e iscrizioni alle attività.

Interverranno l’assessore al Welfare e Servizi Sociali Carlo Carletti, l’assessore al Commercio Emiliano Cerro, la delegata all’Associazionismo, Formazione e Lavoro Maria Rene Carturan, il presidente della III Commissione Sanità e Servizi Sociali Piero Paliani, il presidente della Cooperativa Progetto 2000 Massimo Di Guglielmo. Modererà la responsabile Informagiovani di Cisterna, Fabiola Barbierato.

comunicato stampa