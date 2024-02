Cisterna di Latina, nuovi cestini un centro più decoroso e pulito

Installati sul Corso oltre 30 kit di cestini per la raccolta differenziata.

Sono stati installati oltre 30 kit di cestini per la raccolta differenziata di rifiuti lungo Corso della Repubblica.

I kit sono stati posizionati in modo diffuso e ciascuno è composto da 4 contenitori, singolarmente contraddistinto da un’etichetta di colore diverso a seconda del tipo di rifiuto a cui è destinato (giallo per la plastica, verde per il vetro, blu per la carta, giallo per l’indifferenziato) e, nella parte superiore, da un posacenere.

I nuovi contenitori, in stile uniforme e ancorati al suolo, hanno la doppia funzione di promuovere la pulizia delle aree del Corso dai rifiuti ma anche migliorare il decoro e la sicurezza del centro urbano.

Al termine dei lavori di restauro e riqualificazione del giardino, altri kit verranno posizionati su piazza XIX Marzo.

«Dobbiamo rendere la nostra città quanto più accogliente possibile e garantire ai cittadini di rispettare e mantenere il giusto decoro – commentano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori Pubblico e Pubblico Decoro Andrea Santilli –. Questi interventi si devono necessariamente avvalere anche della collaborazione dei cittadini che devono evitare qualunque tipo di abbandono stradale dei rifiuti utilizzando invece i servizi di raccolta a disposizione».

COMUNICATO STAMPA