Cisterna di Latina, nominato capigruppo e commissioni

Procede spedita l’amministrazione comunale di Valentino Mantini verso la piena operatività.

Nella sua seconda seduta di Consiglio Comunale sono state costituiti i gruppi consiliari con relativa nomina dei capigruppo e dei membri delle sei commissioni consiliari permanenti.

Ha aperto i lavori, trasmessi in streaming e con l’ausilio dell’interprete LIS, il Presidente del Consiglio Quirino Mancini.

Il consigliere Antonello Merolla ha proposto due intitolazioni da sottoporre alla costituenda Commissione Toponomastica: il palazzo dello sport al recentemente scomparso sindaco Mauro Carturan, e l’asilo nido a colei che ne è stata promotrice ovvero la scomparsa responsabile dei Servizi Sociali, Paola Corsetti.

Gino Cece ha richiamato l’attenzione dell’intero Consiglio al vile gesto che ha colpito la sede della Croce Rossa nel quartiere San Valentino, dove sono depositati i viveri destinati dalle persone bisognose, soprattutto a causa del Covid, assistite dai Servizi Sociali.

Inoltre ha chiesto le iniziative per contrastare la ripresa dei contagi Covid e posto il problema delle buche nelle strade comunali, soprattutto quelle periferiche.

Federica Felicetti, riferendosi a recenti fatti di cronaca, ho invitato all’assessore al Welfare ad attuare interventi contro il fenomeno della ludopatia.

Massimiliano Leoni invece ha chiesto l’apertura di uno sportello Acqualatina a Cisterna, condividendo inoltre la segnalazione del dissesto di molte strade soprattutto nella zona di Le Castella.

Nel suo intervento, il sindaco, a nome dell’intero Consiglio, ha espresso profonda e totale solidarietà ai volontari della sede della Croce Rossa Italiana ribadendo che l’assise condanna fermamente l’atto vandalico.

Ha poi ringraziato i cittadini di Cisterna che sono tra coloro che in gran numero si sono sottoposti al vaccino. Il confronto con il Prefetto e i responsabili ASL è costante sugli interventi di contenimento della nuova ondata di Covid e ha annunciato la ferma volontà di inaugurare un centro vaccinale presso la sede UCPCI con l’ausilio dei medici di medicina generale e in accordo con la ASL di Latina.

In tema di sanità ha anche comunicato che, essendo in corso l’esame del nuovo atto aziendale della ASL, condizione per il voto favorevole del sindaco di Cisterna sarà il potenziamento dei servizi territoriali a partire dall’apertura h24 del P.A.T.

L’Assessore Santilli ha illustrato i vari interventi in corso d’opera per l’apertura dei nuovi servizi sanitari nel quartiere San Valentino, come pure l’impossibilità, fino al nuovo bilancio, ad attuare interventi di manutenzione, se non in minima parte, a causa delle ristrettezze finanziarie e dei strettissimi vincoli di bilancio.

Successivamente si è passati all’esame dell’ordine del giorno con l’approvazione dei verbali della precedente seduta, quindi con la comunicazione della costituzione dei gruppi consiliari e relativi capigruppo:

Lista Movimento 5 Stelle – 2050 (capogruppo Marco Capuzzo), Lista Sempre Cisterna (capogruppo Stefano Caianiello), Lista Partito Democratico (capogruppo Aura Contarino) Lista Fratelli D’Italia (capogruppo Vittorio Sambucci), Lista Conosco Cisterna (capogruppo Piero Paliani), Lista Innamorato Melchionna (capogruppo Gerardo Melchionna), Lista Cisterna Città (capogruppo Marco Squicquaro), Lista Forza Italia (capogruppo Gino Cece), Lista Lega Salvini Premier (capogruppo Federica Felicetti), Lista Prima Cisterna Di Cori Sindaco (capogruppo Massimiliano Leoni), Candidato alla carica di Sindaco non eletto Antonello Merolla (capogruppo Antonello Merolla), Candidato alla carica di Sindaco non eletto Pier Luigi Di Cori (capogruppo Pier Luigi Di Cori).

Si è passati poi alla nomina delle Commissioni composte da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Risultano pertanto così composte:

I Commissione (Finanze, Bilancio, Programmazione, Problemi del lavoro, Personale): Gloria Pesce, Giovanni Santelli, Mascia Cicchitti, Marco Capuzzo, Antonella Quattrocchi, Antonello Merolla, Vittorio Sambucci, Marco Squicquaro, Gino Cece, Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Massimiliano Leoni;

II Commissione (Urbanistica e Decentramento, Lavori Pubblici e Trasporto): Renio Monti, Aura Contarino, Stefano Caianiello, Elio Sarracino, Gerardo Melchionna, Antonello Merolla, Vittorio Sambucci, Marco Squicquaro, Gino Cece, Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Massimiliano Leoni;

III Commissione (Igiene e Sanità, Assistenza, Servizi Sociali e Sanitari): Piero Paliani, Claudia Cori, Francesco Maggiacomo, Elio Sarracino, Antonella Quattrocchi, Antonello Merolla, Simonetta Antenucci, Marco Squicquaro, Gino Cece, Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Massimiliano Leoni;

IV Commissione (Pubblica istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo): Maria Rene Carturan, Claudia Cori, Mascia Cicchitti, Elio Sarracino, Antonella Quattrocchi, Antonello Merolla, Federica Agostini, Marco Squicquaro, Gino Cece, Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Massimiliano Leoni;

V Commissione (Industria, Commercio, Agricoltura e Artigianato): Renio Monti, Aura Contarino, Stefano Caianiello, Marco Capuzzo, Gerardo Melchionna, Antonello Merolla, Federica Agostini, Marco Squicquaro, Gino Cece, Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Massimiliano Leoni;

VI Commissione (Affari generali, Trasparenza ed Integrità): Maria Rene Carturan, Giovanni Santelli, Francesco Maggiacomo, Marco Capuzzo, Gerardo Melchionna, Antonello Merolla, Simonetta Antenucci, Marco Squicquaro, Gino Cece, Pier Luigi Di Cori, Federica Felicetti, Massimiliano Leoni.

Il Presidente del Consiglio ha annunciato che già a partire da lunedì provvederà alla loro convocazione affinché quanto prima possano nominare i rispettivi presidenti e vice ed essere pienamente operative.

L’Assessore al Bilancio, Maria Innamorato, ha illustrato il contenuto del quarto punto, relativo alla variazione di bilancio, quindi ha concluso la seduta l’approvazione (14 favorevoli, 6 astenuti) dei criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

