Cisterna di Latina – Multe Codice della Strada: quanto ha incassato il Comune nel 2024 e come ha utilizzato gli introiti

La Giunta comunale di Cisterna ha approvato oggi il rendiconto dei proventi delle multe per violazioni al Codice della strada relative all’anno 2024. Complessivamente l’ente ha introitato, al netto delle spese, 507.810 euro dei quali 126.594 per violazioni dei limiti di velocità e 381.215 per il mancato rispetto di altre norme del Codice della strada.

La relazione allegata alla delibera indica anche come sono stati utilizzati tali proventi anche alla luce delle regole fissate dallo stesso Codice che stabilisce che almeno il 25% sia destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; almeno un ulteriore 25% sia destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, mentre la restante quota vada a finanziare le altre finalità comunque connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Dei 126.594 euro relativi alle violazioni dei limiti di velocità, 63.297 euro sono serviti per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali inclusa la segnaletica, e altrettanti invece per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Per quanto riguarda invece i proventi di contravvenzioni elevate per altre violazioni (381.215 euro), la parte vincolata (190.608 euro) è servita per manutenzione strade, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, interventi a tutela degli utenti deboli, lezioni di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado per complessivi 95.304 euro.

Sono stati invece 47.652 euro i soldi destinati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica sulle arterie di competenza comunale.

Analoga somma è servita per l’acquisto di automezzi e attrezzature del Corpo di Polizia municipale. Per quanto riguarda invece la quota di proventi non vincolati, che ammontano a 96.034 euro, l’amministrazione li ha utilizzati per manutenzione degli impianti semaforici, acquisto di segnaletica stradale, videosorveglianza, acquisto vestiario e formazione del personale. A questi si aggiungono altri 15.698 euro con i quali è stata attuata la manutenzione degli autovelox e la messa in sicurezza delle infrastrutture.

«Questi dati – spiega il comandante della Polizia locale Raoul De Michelis – sono il risultato di un’attenta e costante attività di controllo e vigilanza sul territorio mirata a contenere le violazioni al Codice della strada che spesso producono gravi conseguenze. Il lavoro della Polizia locale sull’intero territorio comunale – conclude – garantisce la sicurezza dei cittadini».