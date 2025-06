Cisterna di Latina – Mense scolastiche: pronta quella di Prato Cesarino, cantiere aperto alla “Giovanni Cena”

Nuovi cantieri che aprono e altri che invece chiudono perché gli interventi sono stati ultimati in numerosi plessi scolastici di Cisterna. L’amministrazione comunale sta infatti procedendo a importanti interventi che consentiranno alla riapertura dell’anno scolastico di consegnare a studenti, insegnanti e personale strutture rinnovate e con nuovi servizi.

Per quanto riguarda la scuola “Giovanni Cena” hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dei locali al primo piano, spazi che saranno riconvertiti e adibiti a mensa scolastica della quale il plesso è privo. L’intervento in via Guido d’Arezzo è stato finanziato con fondi PNRR per un ammontare complessivo di 431mila euro e sarà portato avanti durante il periodo delle vacanze scolastiche estive: in questo modo i lavori di ammodernamento e riqualificazione degli spazi saranno gestiti in totale sicurezza senza interferire con la normale attività didattica.

Sono invece stati ultimati i lavori di costruzione della nuova mensa della scuola di Prato Cesarino, anche questi finanziati grazie ai fondi PNRR per complessivi 318.747 euro. La mensa è costituita da un edificio isolato rispetto al corpo della scuola alla quale sarà però collegata attraverso un tunnel per agevolare l’ingresso e l’uscita dei giovani studenti. Tunnel che sarà realizzato con un secondo lotto di lavori.

Tutti gli interventi sono stati coordinati dall’architetto Antonio Tudini del settore Lavori pubblici e Urbanistica.

«I progetti ultimati e quelli in itinere – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli – rientrano nell’ambito del programma di questa amministrazione che punta a potenziare le mense scolastiche già esistenti e a realizzarne di nuove nelle scuole che ne sono ancora prive. Per noi l’estensione del tempo pieno a tutti i plessi rappresenta una priorità, un servizio fondamentale per la città i cui benefici ricadono sia sulle famiglie che sugli studenti. I cantieri aperti e quelli avviati in questi giorni dimostrano la volontà di investire sulle scuole migliorandole».