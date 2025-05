Cisterna di Latina – Mensa e trasporto scolastico, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto scolastico per bambini/bambine frequentanti le scuole dell’infanzia statali e primarie di I° grado;

studenti e studentesse iscritti alla scuola secondaria di I° grado dei plessi Don Giuseppe Caselli e Donna Lelia Caetani, situati in località periferiche meno servite dal trasporto pubblico locale.

L’iscrizione ai servizi dovrà essere effettuata esclusivamente online, tramite il portale del Comune di Cisterna utilizzando credenziali SPID o CIE.

Per quanto riguarda i tempi per il trasporto scolastico le iscrizioni possono essere effettuate dal 20 maggio al 30 giugno 2025, termine tassativo per consentire l’organizzazione dei percorsi.

Per quanto riguarda la mensa scolastica dal 20 maggio 2025 al 18 agosto 2025.

Il servizio trasporto inizierà all’avvio dell’anno scolastico secondo le indicazioni del calendario scolastico regionale mentre il servizio mensa partirà secondo il calendario stabilito da ciascun istituto scolastico.

Per iscriversi ai servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico, è necessario accedere al sito istituzionale del Comune di Cisterna di Latina all’indirizzo www.comune.cisterna.latina.it.

Una volta sul sito:

– cliccare sul menu orizzontale in alto alla voce “Servizi”;

– nel menu verticale sulla destra, selezionare:

Mensa scolastica: iscrizione al servizio, per il servizio mensa (https://sportellotelematico.comune.cisterna.latina.it/procedure:s_italia:ristorazione.scolastica;iscrizione);

Trasporto scolastico: iscrizione al servizio, per il servizio di trasporto (https://sportellotelematico.comune.cisterna.latina.it/procedure:s_italia:trasporto.scolastico;iscrizione).

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro i termini indicati.

Per accedere a tariffe agevolate relative ai servizi scolastici, è obbligatorio inserire l’ISEE al momento della registrazione. In assenza dell’inserimento o della compilazione del campo dedicato, l’utente verrà automaticamente collocato nella fascia tariffaria più alta. L’ISEE da presentare deve essere l’ISEE minorenni, come previsto dalla normativa vigente, in quanto riferito a prestazioni rivolte a soggetti minorenni. Non saranno accolte le domande da parte di utenti non in regola con i pagamenti pregressi. Il mancato pagamento delle tariffe comporterà l’interruzione del servizio e l’avvio della riscossione coattiva, secondo le normative vigenti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.

Si può inoltre scrivere via mail a scuola@comune.cisterna.latina.it oppure chiamare i numeri 0696834330 – 230 – 234 – 299.