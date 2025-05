Cisterna di Latina – “Memorie di Ninfa”: la presentazione del libro di Lauro Marchetti

Sarà presentato domenica 11 maggio alle ore 16 presso la Sala Zuccari, alla presenza dell’autore Lauro Marchetti, il volume “Memorie di Ninfa”. L’appuntamento rientra programma de “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale 2025 per diffondere la buona abitudine della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura al quale il Comune di Cisterna ha aderito predisponendo un ricco calendario di eventi culturali che animeranno l’intero mese di maggio.

“Memorie di Ninfa” è un racconto biografico della vita avvincente di Lauro Marchetti, a lungo direttore e curatore del giardino che ancora oggi viene considerato universalmente il più romantico giardino del mondo. Questo volume è un testo prezioso oltre che avvincente perché ci conduce indietro nel tempo raccontando con dettagli inediti come gli ultimi componenti della famiglia Caetani hanno ideato il giardino, luogo prima esclusivo che hanno poi messo a disposizione del pubblico consentendone la fruizione attraverso l’istituzione di una Fondazione intitolata appunto a Roffredo Caetani che ancora oggi ne è custode e curatrice. Il volume restituisce dunque con una puntuale ricostruzione ciò che Lauro Marchetti, da testimone privilegiato fin dall’età di dieci anni, ha vissuto in un luogo davvero magico. Le persone, i sentimenti, la sensibilità artistica e morale che hanno guidato gli ultimi Caetani nella nascita di un luogo esclusivo, un “luogo dell’anima” come viene più volte identificato.

«Credo che sia difficile immaginare un rapporto più illuminante e profondo – si legge nella prefazione curata da Fulco Pratesi – di quello tra Lauro Marchetti, il Giardino di Ninfa e la nobile famiglia Caetani di Sermoneta. Conosco Lauro da tantissimi anni ma i legami più stretti avvennero quando, il 27 novembre 1976, ebbi l’onore di essere nominato dalla Principessa Lelia, dopo anni di frequentazione di Ninfa e della famiglia Howard Caetani, Consigliere della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta, carica che ancora ricopro come membro onorario».